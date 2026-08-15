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मूलांक 1 राशिफल 15 अगस्त: आज ये गलती बढ़ा सकती है आपकी उलझन, पैसों के मामले में रहें सतर्क

By Anita Baranwal
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Mulank 1 Ank Jyotish 15 August 2026: 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के जातकों का स्वामी ग्रह सूर्य है। जानें 15 अगस्त का दिन मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है?

Mulank 1 Horoscppe Today
मूलांक 1 राशिफल

Mulank 1 Daily Horoscope 15 August 2026: मन में नई रचनात्मक सोच उठेगी और काम को अलग ढंग से करने की इच्छा बनेगी। 15 अगस्त 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 आपको सौंदर्य, जिम्मेदारी और लोगों के साथ तालमेल की सीख दे रहा है। सूर्य के प्रभाव से आपकी पहचान बनाने की चाह मजबूत रहेगी। अपनी बात आत्मविश्वास से रखें, मगर केवल पसंदीदा कामों में उलझकर जरूरी जिम्मेदारियां न टालें। बैंक, पेमेंट या किसी फॉर्म से जुड़ा काम ध्यान से निपटाएं। छोटी गलती बाद में उलझन बढ़ा सकती है। विचार अच्छे हैं, उन्हें सही क्रम और समय दें।

मूलांक 1 लव राशिफल

रिश्तों में आपकी ऊर्जा आकर्षक रहेगी, लेकिन सामने वाले की जरूरत को भी जगह देना जरूरी होगा। आप किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ नया करने या अपनी भावनाएं खुले ढंग से रखने का मन बना सकते हैं। परिवार में भी आपकी राय सुनी जाएगी। फिर भी हर बात में नेतृत्व लेने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। पार्टनर की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। प्रेम में रचनात्मकता तभी असर दिखाएगी, जब व्यवहार में भरोसा और जिम्मेदारी भी दिखे।

मूलांक 1 करियर राशिफल

पढ़ाई और करियर में नए आइडिया आपको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेजेंटेशन, डिजाइन, लेखन, मैनेजमेंट या लोगों से जुड़े कामों में आपकी छाप मजबूत बन सकती है। सूर्य आपको पहल करने का साहस देगा, जबकि दिन का 6 अंक टीम के साथ संतुलन बनाकर चलने को कहता है। ऑफिस में अधूरे काम छोड़कर केवल नए प्लान पर न जाएं। बिजनेस में ग्राहक की जरूरत समझना अधिक लाभकारी रहेगा। छात्रों को रचनात्मक विषयों के साथ जरूरी अभ्यास और नोट्स पूरे करने चाहिए।

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मूलांक 1 फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सुविधा या शौक पर खर्च का मन बन सकता है। बजट देखकर ही कोई खरीदारी तय करें। बैंकिंग, पेमेंट या ऑनलाइन लेनदेन में राशि, खाते का विवरण और रसीद दोबारा जांच लें। आय बढ़ाने का कोई रचनात्मक विचार सामने आ सकता है, पर उसे लागू करने से पहले खर्च और समय का हिसाब समझें। किसी पुराने भुगतान की याद दिलानी हो तो साफ और विनम्र तरीके से बात करें।

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मूलांक 1 हेल्थ राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, इसलिए खेल, डांस या एक्सरसाइज में उत्साह बढ़ सकता है। शरीर की क्षमता से ज्यादा जोर लगाने से मांसपेशियों में खिंचाव या थकान हो सकती है। शुरुआत हल्की वार्मअप से करें और बीच में पानी लेते रहें। लंबे समय तक खड़े होकर काम करना हो तो पैरों को थोड़ा आराम दें। रचनात्मक काम के बीच गर्दन और कंधों को ढीला रखने की आदत उपयोगी रहेगी।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: जरूरी काम को केवल उबाऊ लगने से न टालें। पेमेंट की जानकारी जांचे बिना पुष्टि न करें। खेल या डांस में शरीर पर अतिरिक्त दबाव न डालें।

आज की सलाह: नए विचार अपनाएं, मगर जिम्मेदारियों का क्रम पहले तय करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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