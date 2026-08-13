मूलांक 1 राशिफल 13 अगस्त 2026: पैसों के लेनदेन में रखें सावधानी, ईगो को आज रखें साइड
Mulank 1 Ank Jyotish 13 August 2026: मूलांक 1 वाले आज सूर्य की एनर्जी के चलते कई काम सही दिशा में ले जाते दिखेंगे। हालांकि पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहना है। वहीं आज के दिन ईगो को साइड में रखने से काम बनने आसान होंगे।
Mulank 1 Daily Horoscope 13 August 2026: घर या काम की जिम्मेदारियों के बीच भी मन कुछ नया करने की ओर जाएगा। अंक 1 के लोगों पर सूर्य का असर स्वाभाविक रूप से नेतृत्व और पहचान की चाह बढ़ाता है, इसलिए आप किसी पुराने ढर्रे से बाहर निकलने का सोच सकते हैं। 13 अगस्त 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 इस उत्साह को जमीन से जोड़ते हैं। मतलब केवल जोश नहीं, ठोस प्लान भी जरूरी रहेगा।
दोस्तों से मिलना, नई जगह जाना, नया तरीका अपनाना या किसी अलग शौक में हाथ आजमाना अच्छा लग सकता है। बस यह ध्यान रखें कि हर बात में अपनी ही चलाने की आदत माहौल को थोड़ा भारी बना सकती है। सहयोग लेकर चलेंगे तो अनुभव ज्यादा अच्छा रहेगा।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में ताजगी लाने का मन रहेगा। अगर किसी बात पर दूरी महसूस हो रही थी, तो हल्की बातचीत, साथ में छोटा सा आउटिंग प्लान या पुरानी यादों पर बात करना माहौल नरम कर सकता है। सूर्य आपको खुलकर बोलने की ताकत देता है, लेकिन इस समय सुनना भी उतना ही जरूरी है। परिवार में किसी अपने को आपकी पहल की जरूरत हो सकती है। दोस्त भी साथ खड़े दिखेंगे। जिन लोगों के रिश्ते की शुरुआत नई है, वे जल्द छाप छोड़ने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश न करें। सहज रहना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात नोटिस हो सकती है, खासकर जब आप किसी नए आइडिया को साफ तरीके से रखें। यह दिन अलग सोच दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन 4 की मजबूत ऊर्जा याद दिलाती है कि केवल क्रिएटिव होना काफी नहीं, तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। नौकरी में नई जिम्मेदारी या अलग तरह का काम सीखने का मौका बन सकता है। बिजनेस वालों के लिए पुराने तरीके में छोटा बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है। पढ़ाई करने वालों का मन रटने से ज्यादा समझकर पढ़ने में लगेगा। सूर्य का प्रभाव आत्मविश्वास देता है, बस अहंकार को बीच में न आने दें। टीम के साथ तालमेल आपकी छवि मजबूत करेगा।
मूलांक 1 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में नया खर्च करने का मन बन सकता है, खासकर किसी अनुभव, शौक या सीखने वाली चीज पर। ऐसा खर्च पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन उपयोगिता देखकर कदम उठाना ठीक रहेगा। 13 अगस्त 2026 की 4 वाली ऊर्जा बजट और हिसाब मांगती है। आय सामान्य रहे तो भी छोटे छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। किसी दोस्त के कहने पर तुरंत पैसा लगाने से पहले बात साफ कर लें। लेन देन में लिखित पुष्टि रखना समझदारी होगी।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मन एक साथ कई चीजें करने की कोशिश कर सकता है। इससे सिर भारी लगना या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। सुबह थोड़ी धूप लेना आपके लिए खास अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य प्रधान अंक 1 को इससे स्वाभाविक बल मिलता है। पानी पर्याप्त लें। अगर लंबे समय से एक ही रूटीन चल रहा है, तो हल्की वॉक या नया फिटनेस पैटर्न मन को भी तरोताजा करेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: नई चीज शुरू करते समय तैयारी अधूरी न छोड़ें। ऑफिस की मीटिंग में केवल अपनी बात पर अड़े न रहें। दोस्तों के साथ उत्साह में अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।
आज की सलाह: नया करें, पर हर कदम को साफ योजना से जोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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