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मूलांक 1 राशिफल 12 अगस्त 2026: सूर्य के चलते आज मिलेगा ये फायदा, ऑफिस में ये बात करेगी परेशान

By Anita Baranwal
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Mulank 1 Ank Jyotish 12 August 2026: मूलांक 1 वालों को आज सूर्य से फायदा होगा। वहीं आज प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 

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मूलांक 1 आज का अंक राशिफल 12 अगस्त 2026

Mulank 1 Daily Horoscope 12 August 2026: शुरुआत में एक बात संभाल लें। अपनी राय को अंतिम सच मानकर आगे बढ़ेंगे तो छोटी बात भी खिंच सकती है। 12 अगस्त 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 दिन की ऊर्जा में साफ बोलने, समझने और बात का निचोड़ पकड़ने की ताकत बढ़ा रहा है। आपके स्वामी सूर्य से नेतृत्व और जिम्मेदारी तो मिलती है, पर इसी के साथ अहं का ताप भी बढ़ सकता है। किसी उलझन का पूरा जवाब पाने की जिद रहेगी। ऊपर ऊपर की बात आपको संतुष्ट नहीं करेगी। घर के छोटे खर्च, जैसे किचन का सामान, बच्चों की कॉपी या रिपेयर का बिल, इन्हीं पर भी आप जरूरत से ज्यादा अटक सकते हैं। हिसाब रखें, पर हर बात को बहस न बनाएं।

मूलांक 1 लव राशिफल

रिश्तों में साफगोई की मांग बढ़ेगी। सामने वाला घुमा फिराकर बोले तो आपको खीझ हो सकती है। सूर्य का असर आपको सीधा और स्पष्ट बनाता है, लेकिन यही बात कभी कभी कठोर भी लगती है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपकी बात तुरंत न माने, तो उसे अनदेखी न समझें। बातचीत में सवाल पूछें, फैसला सुनाने का अंदाज थोड़ा नरम रखें। मन की बात खुलकर कहना अच्छा है, पर हर जवाब उसी समय मिल जाए, यह जरूरी नहीं। थोड़ी जगह देंगे तो तालमेल बेहतर रहेगा।

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मूलांक 1 करियर राशिफल

कामकाज में आप किसी मुद्दे की जड़ तक जाना चाहेंगे। आधी जानकारी, गोलमोल जवाब या ढीला रवैया परेशान कर सकता है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की वजह से मीटिंग, प्रेजेंटेशन, पढ़ाई या लिखित काम में साफ सोच का फायदा मिल सकता है। सूर्य आपको सामने आकर जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है, इसलिए टीम में आपकी बात सुनी भी जाएगी। बस ध्यान रखें कि समझाने और हावी होने में फर्क होता है। स्टूडेंट्स किसी कठिन टॉपिक को पकड़कर बैठ सकते हैं और अंत तक समझना चाहेंगे। यह अच्छी बात है, पर एक ही सवाल में इतना न उलझें कि बाकी काम पीछे छूट जाए।

मूलांक 1 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में छोटी बात को भी आप गहराई से देखेंगे। यह रवैया फायदेमंद हो सकता है, खासकर जहां बिल, रसीद, ऑनलाइन पेमेंट या घर के बंटे हुए खर्च का हिसाब जुड़ा हो। लेकिन हर लेन देन में शक की नजर रखने से टेंशन बढ़ सकती है। अगर कोई बात साफ न हो तो दोबारा पूछ लें। अनुमान पर न चलें। दिखावे में खर्च करने का मन कम रहेगा, जो ठीक है। बजट लिखित रखने से बात साफ रहेगी।

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मूलांक 1 हेल्थ राशिफल

दिमाग एक ही बात पर अटक जाए तो सिर भारी लग सकता है। कंधों और आंखों में भी जकड़न महसूस हो सकती है, खासकर जब आप लगातार सोचते रहें। थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और बीच बीच में गहरी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। धूप के समय दस मिनट शांत बैठना भी मन को सीधा करता है। चाय या कॉफी के सहारे चिड़चिड़ापन दबाने की कोशिश न करें।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

एलर्ट्स: हर बात में अंतिम शब्द आपका ही हो, यह जरूरी नहीं। अधूरी जानकारी पर किसी की नीयत न आंकें। घर के छोटे खर्च को अहं का मुद्दा न बनाएं।

आज की सलाह: जवाब मांगें, लेकिन सुनने की गुंजाइश भी खुली रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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