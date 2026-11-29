मूलांक 1 वाले असहमति को चुप्पी में ना छिपाएं, पढ़ें 29 नवंबर का अंक राशिफल
मूलांक 1 वालों के लिए 29 नवंबर 2026 का दिन कैसा रहने वाला है? पढ़ें लव से लेकर करियर, हेल्थ और फाइनेंस राशिफल।
काम की डेडलाइन तय करते समय अपनी बात रखने और दूसरों को सुनने के बीच संतुलन रखना होगा। पूरा अधिकार अपने हाथ में लेने की चाह आपको दूसरों से अपनी मर्जी मनवाने की ओर ले जा सकती है। वहीं, हर बात चुपचाप मानना भी ठीक नहीं होगा। 29 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपका मित्र है, भाग्यांक 5 है और रविवार का स्वामी अंक 1 होने से नेतृत्व के साथ तालमेल की जरूरत उभरेगी। आपके स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास जिम्मेदारी लेने में मददगार रहेगा, लेकिन अपनी पहचान की चिंता को अहंकार न बनने दें। दबाव महसूस हो तो अपनी सीमा साफ बताएं। परिस्थितियों के आगे झुकने या हुक्म चलाने, दोनों से बचना होगा।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में किसकी बात मानी जाए, इसे अपनी अहमियत का पैमाना न बनाएं। पार्टनर या परिवार से बातचीत में अपनी पसंद साफ रखें और उनकी जरूरत भी पूछें। हर फैसला अपने हाथ में रखने की इच्छा दूरी बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, मन की बात दबाने से भीतर शिकायत रहेगी। सूर्य से जुड़ा आत्मसम्मान तभी संतुलित रहेगा जब सामने वाले के सम्मान की भी जगह होगी। किसी बात पर असहमति हो तो कहें कि आपको क्या ठीक लगता है और क्यों।
मूलांक 1 करियर राशिफल
ऑफिस में जिम्मेदारी और अधिकार की सीमा साफ रखना काम आएगा। डेडलाइन पर चर्चा हो तो उतना ही काम स्वीकार करें, जितना तय समय में संभाल पाएं। साथियों का काम अपने तरीके से करवाने का दबाव न बनाएं, लेकिन अपनी भूमिका भी दूसरों के भरोसे न छोड़ें। सूर्य का नेतृत्व यहां काम बांटने और उसकी जिम्मेदारी लेने में दिखना चाहिए। पढ़ाई में अपना प्लान रखें और उपयोगी सुझाव सुनें। बिजनेस में फैसले का अधिकार किसके पास है, यह स्पष्ट करें। पहचान पाने की चाह में हर जिम्मेदारी उठाना थकाने वाला हो सकता है।
मूलांक 1 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामलों में अपनी राय की जगह बनाए रखें। साझा खर्च या लेनदेन की चर्चा में केवल आपकी शर्त चले, ऐसा रवैया खींचतान बढ़ा सकता है। किसी के दबाव में सहमति देना भी उचित नहीं होगा। बजट पर बात करते समय रकम, जरूरत और अपनी सीमा साफ रखें। निवेश का फैसला अपनी समझ और उपलब्ध जानकारी पर टिकाएं। सूर्य का आत्मविश्वास उपयोगी है, लेकिन आर्थिक फैसले को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं।
मूलांक 1 स्वास्थ्य राशिफल
हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश दिन को थकाने वाला बना सकती है। काम के बीच कुछ मिनट रुककर देखें कि कौन सी जिम्मेदारी वास्तव में आपकी है। दबाव महसूस होने पर उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। अपनी ऊर्जा के हिसाब से काम की गति रखें। आराम का छोटा विराम भी अपने लिए तय करें, केवल दूसरों की सुविधा पर न छोड़ें।
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शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: डेडलाइन के दबाव में हर जिम्मेदारी स्वीकार न करें। अपनी बात मनवाने के लिए दबाव न बनाएं। असहमति को चुप्पी में न छिपाएं।
आज की सलाह: अपनी सीमा साफ रखें और दूसरों को भी जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र