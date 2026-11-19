मूलांक 1 राशिफल 19 नवंबर 2026: निवेश और लेनदेन में शर्तें पढ़ें
मूलांक 1 वाले आज बिजनेस में अगला कदम अपने मुख्य लक्ष्य से जोड़कर देखें। बहुत से काम एक साथ पकड़ने से आपकी ऊर्जा बंटेगी।
पहल करने से आपकी पहचान मजबूत होने और वरिष्ठों का सहयोग मिलने के योग हैं। जीवन में आगे क्या करना है, इसे लेकर सोच साफ होगी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का उत्साह रहेगा। 19 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 4 है, इसलिए अपनी पहल को ठोस योजना से जोड़ना अहम रहेगा। आपके स्वामी सूर्य का नेतृत्व और आत्मविश्वास जिम्मेदारी उठाने में मदद करेगा। अपनी बात रखें, साथ ही दूसरों के सुझाव सुनें। फोन पर बातचीत में अपना मकसद साफ बताना उपयोगी रहेगा। हर बात तुरंत तय करने का दबाव न लें। दिशा स्पष्ट होगी तो प्रयासों में मन लगेगा और अपनी प्राथमिकताएं समझना आसान होगा।
लव राशिफल
अपने लक्ष्यों पर ध्यान अधिक रहेगा, इसलिए रिश्तों में अपनी व्यस्तता की वजह प्यार से समझाएं। पार्टनर से फोन पर बातचीत हो तो केवल काम की चर्चा तक सीमित न रहें। उनकी बात के लिए भी जगह रखें। सूर्य से जुड़ा आत्मविश्वास अपनी इच्छाएं साफ रखने में मदद करेगा, लेकिन हर निर्णय में अपनी बात ऊपर रखने से दूरी बढ़ेगी। परिवार को बताएं कि आपके लिए कौन सा लक्ष्य अहम है। अकेले सब संभालने का दबाव महसूस हो तो अपनी जरूरत कहें। रिश्तों में सहयोग की जगह खुली रखें।
करियर राशिफल
करियर के लक्ष्य आपकी प्राथमिकता रहेंगे और उन्हें लेकर उद्देश्य का भाव मजबूत होगा। ऑफिस में किसी काम की जिम्मेदारी लेने के लिए दिन अनुकूल है। अपनी तैयारी और काम की प्रगति वरिष्ठों के सामने साफ रखने से पहचान तथा सहयोग मिलने के योग हैं। सूर्य का नेतृत्व तभी उपयोगी होगा जब टीम के योगदान को भी मान देंगे। पढ़ाई में पहले तय करें कि किस विषय या कौशल पर मेहनत करनी है।
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आर्थिक राशिफल
आर्थिक फैसलों को अपने बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखना उपयोगी रहेगा। किसी को प्रभावित करने के लिए खर्च करने का दबाव न लें। सूर्य से जुड़ी पहचान की चाह को अपने बजट पर हावी न होने दें। पढ़ाई या काम से जुड़े खर्च की उपयोगिता पहले जांचें। आय बढ़ाने की योजना बनाते समय उपलब्ध साधन और मेहनत का हिसाब रखें। निवेश और लेनदेन में शर्तें पढ़ें। पहचान मिलने की संभावना को तय आमदनी मानकर बजट न बनाएं।
हेल्थ राशिफल
लक्ष्य की ओर बढ़ने का उत्साह रहेगा, लेकिन काम की रफ्तार अपनी क्षमता के हिसाब से रखें। जिम्मेदारी निभाने का अर्थ हर वक्त उपलब्ध रहना न मानें। लंबी फोन बातचीत के बाद कुछ मिनट शांत बैठें या हल्का टहलें। दिन के कामों में छोटे विराम तय करें। सूर्य से जुड़ी सक्रियता को संतुलित दिनचर्या में ढालना उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: पहचान पाने की चाह में जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी न लें। वरिष्ठों से बात करते समय दूसरों का योगदान न छिपाएं। लक्ष्य की चर्चा में अपनों की बात अधूरी न छोड़ें।
आज की सलाह: अपना लक्ष्य साफ रखकर जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र