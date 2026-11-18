मूलांक 1 राशिफल 18 नवंबर 2026: सूर्य का आत्मविश्वास देगा आगे बढ़ने की प्रेरणा
मूलांक 1 वाले आज के दिन सूर्य का आत्मविश्वास पैसों के मामले में जिम्मेदारी के साथ रखें। पहले योजना के उन हिस्सों पर काम करें जिनमें अतिरिक्त खर्च नहीं लगता है।
किसी नए प्रोजेक्ट में और पैसा लगाने की इच्छा रहेगी, लेकिन फिलहाल यह खर्च टालना बेहतर होगा। पहले उसकी योजना, तैयारी और बाकी जरूरतों पर काम करें। अंक १ के स्वामी सूर्य का आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जिम्मेदारी का गुण इस उत्साह को सही दिशा देगा। तारीख का मूलांक ९ और भाग्यांक ३, दोनों आपके मित्र अंक हैं। यह मेल पहल करने के पक्ष में है, पर इसे खर्च बढ़ाने की मंजूरी न समझें। घर के छोटे खर्च में भी यही बात लागू करें। जैसे कोई सामान बदलने से पहले देख लें कि मौजूदा सामान से काम चल रहा है या नहीं। अपनी बात पर अड़ने से योजना की कमियां देखना मुश्किल होगा।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी किसी नई योजना और उस पर होने वाले खर्च की चर्चा रहेगी। पार्टनर या परिवार के सामने केवल उत्साह न रखें, अपनी तैयारी भी समझाएं। बातचीत में उनकी चिंताओं को जगह देने से तालमेल बेहतर होगा। सूर्य से जुड़ा नेतृत्व यहां सबकी बात सुनकर जिम्मेदारी लेने में दिखाएं। खर्च टालने का मतलब अपनी इच्छा छोड़ना नहीं है। यह बात साफ कहने से बातचीत सहज रहेगी। अगर राय अलग हो तो तुरंत सहमति पाने का दबाव न बनाएं। पहले मिलकर योजना के दूसरे पहलू देखें।
मूलांक 1 करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस से जुड़ी नई पहल में साधन बढ़ाने की इच्छा रहेगी। नया कोर्स, उपकरण या सेवा लेने से पहले तय करें कि अभी किस काम की तैयारी अधूरी है। नए प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त पैसा लगाने का फैसला फिलहाल रोकें। पहले काम की रूपरेखा, जिम्मेदारियां और उपलब्ध साधन परखें। सूर्य का नेतृत्व वाला गुण आपको इस समीक्षा की जिम्मेदारी लेने में मदद देगा। ऑफिस में अपनी योजना समझाते समय उसकी कमजोर जगहों पर भी बात करें। हर समाधान खरीदारी से नहीं मिलेगा। अभ्यास, जानकारी जुटाने और काम का तरीका सुधारने पर पहले ध्यान दें।
अपने मूलांक के बारे में जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें और जानें हर एक सवाल का जवाब बिना एक रूपये भी खर्च किए।
मूलांक 1 आर्थिक राशिफल
नए प्रोजेक्ट के लिए बजट बढ़ाने का मन होगा। फिलहाल अतिरिक्त रकम लगाने से रुकें और खर्च का पूरा हिसाब तैयार करें। कौन सी जरूरत अभी की है और कौन सी बाद की, इसे अलग लिखें। आय बढ़ने की उम्मीद को उपलब्ध रकम न मानें। किसी सेवा या सामान के भुगतान से पहले उसकी उपयोगिता जांचें।
मूलांक 1 स्वास्थ्य राशिफल
नई योजना को लेकर उत्साह रहेगा, लेकिन हर खाली पल उसी में लगाने से थकान महसूस हो सकती है। काम के बीच छोटा विराम रखें और कुछ देर शांत बैठें। बेहतर दिनचर्या बनाने के लिए नया सामान खरीदने की जरूरत पहले परखें। शुरुआत अपने काम और आराम का क्रम ठीक करने से करें। सूर्य से जुड़ा अनुशासन यहां उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: नए प्रोजेक्ट में अतिरिक्त खर्च फिलहाल टालें। तैयारी की कमियों को खरीदारी से भरने की कोशिश न करें। अपनी योजना पर सवाल सुनकर अड़ें नहीं।
आज की सलाह: पैसा बढ़ाने से पहले प्रोजेक्ट की अधूरी तैयारी पूरी करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र