मूलांक 1 अंकराशि 6 अगस्त: सूर्य का संकेत ना करें नजरअंदाज, खटक सकती है पार्टनर की बात
मूलांक 1 वालों को आज अगर कोई बात खटके तो उसके बारे में खुलकर बात कर लेना ही सही होगा। जानें 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 6 अगस्त का दिन कैसा जाने वाला है?
Mulank 1 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 6 August 2026: सुबह से ही मन बार बार अपने लोगों और निजी बातों की तरफ जा सकता है। किसी बाजार या दुकान के काम में भी ध्यान रहेगा, पर बीच बीच में रिश्तों की उलझनें सिर उठाती दिख सकती हैं। अंक 1 के स्वामी सूर्य आपको साफ बात करने और जिम्मेदारी लेने की ताकत देते हैं। यही गुण काम आएगा। मन में जो बात अटकी है, उसे दबाने के बजाय सही शब्दों में रखना बेहतर रहेगा। 6 अगस्त 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 रिश्तों, अपनापन और संतुलन की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। इसलिए पहचान और अहं के बीच संतुलन रखना जरूरी है। अपनी बात रखें, पर सामने वाले की जगह भी समझें। इसी से दिन अधिक सहज बनेगा।
मूलांक 1 लव राशिफल
दिल के मामलों में यह समय चुप रहने का नहीं, समझदारी से बोलने का है। अगर पार्टनर, जीवनसाथी या किसी करीबी से कोई बात खटक रही है, तो उसे सीधे लेकिन नरमी से कहें। सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास देता है, पर वही बात अगर ज्यादा हावी हुई तो सामने वाला दूरी बना सकता है। परिवार में भी आपकी बात सुनी जाएगी, बशर्ते लहजा सहयोग वाला हो। पुराने मनमुटाव को खींचने से बेहतर है एक साफ बातचीत। रिश्तों में सम्मान और स्पष्टता दोनों साथ रखेंगे तो तालमेल बेहतर बन सकता है।
मूलांक 1 करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपका फोकस बना रहेगा, लेकिन निजी रिश्तों की बातें दिमाग के पीछे चलती रह सकती हैं। ऐसे में काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना उपयोगी रहेगा। अगर आप दुकान, बिक्री, ग्राहक या बाजार से जुड़े काम में हैं, तो व्यवहार ही आपकी ताकत बनेगा। ग्राहक से बात करते समय सख्ती से ज्यादा भरोसे की भाषा असर डालेगी। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, इसलिए टीम या सहकर्मियों के बीच दिशा तय करने की भूमिका मिल सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप डिस्कशन या किसी विषय पर खुलकर सवाल पूछना फायदेमंद रहेगा। अपनी छवि बचाने के चक्कर में जरूरी बात न दबाएं।
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मूलांक 1 फाइनेंस राशिफल
पैसे के मामले में फोकस जरूरत और सुविधा के बीच संतुलन पर रखें। घर, साज सज्जा, उपहार या रिश्तों से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। सोच समझकर किया गया खर्च ठीक रहेगा, पर केवल किसी को खुश करने के लिए बजट ढीला करना सही नहीं होगा। लेन देन में बात साफ रखें, खासकर अगर खरीद बिक्री या दुकान का हिसाब जुड़ा हो। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 का असर आराम और आकर्षण बढ़ाता है, इसलिए पसंद की चीज तुरंत लेने का मन हो सकता है। पहले उपयोग और कीमत दोनों तौल लें।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
मन ज्यादा भावुक रहे तो सिर भारी लग सकता है या थकान जल्दी महसूस हो सकती है। कुछ देर धूप में टहलना और दिन की शुरुआत बिना हड़बड़ी के करना बेहतर रहेगा। अगर लंबे समय से कोई बात भीतर दबा रखी है, तो उसे लिख लेना भी राहत दे सकता है। मीठा या तला हुआ देखकर मन ललचा सकता है, इसलिए मात्रा पर ध्यान दें। शरीर से ज्यादा मन को संतुलित रखना जरूरी रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: रिश्तों की बात में अपने पक्ष को ही अंतिम न मानें। बाजार या दुकान के हिसाब में भावनाओं को जगह न दें। मन की उलझन को काम पर हावी न होने दें।
आज की सलाह: मन की बात कहें, पर शब्दों में गर्मी कम रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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