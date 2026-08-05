मूलांक 1 अंकराशि 5 अगस्त: इस वजह से बिगड़ सकती है बात, जल्दाबाजी से बचें
1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इनका स्वामी ग्रह सूर्य है। जानिए 5 अगस्त का दिन मूलांक 1 वालों के लिए कैसा होने वाला है? साथ में जानें कि इस दिन किन चीजों का ध्यान रखना है?
Mulank 1 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 5 August 2026: एक शांत और हल्का सकारात्मक मोड़ महसूस हो सकता है, लेकिन भीतर का मन बार बार राय बदलने पर भी उतारू रह सकता है। सूर्य के प्रभाव से आप स्वाभाविक रूप से आगे बढ़कर बात रखना चाहते हैं, पर इस समय केवल अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर फैसला लेने से चूक हो सकती है। 5 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 दिन की ऊर्जा को तेज, बदलती हुई और बातचीत प्रधान बना रहे हैं। इसलिए परिवार की बातचीत में खुलकर सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा जितना अपनी बात कहना। पहचान और नेतृत्व आपके मजबूत पक्ष हैं, पर अहंकार या मूड के असर में निष्कर्ष बदलते रहना उलझन बढ़ा सकता है। साफ संवाद रखें। इससे स्थिति सरल होगी।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में मन की उलझन सीधे शब्दों में सामने लाना बेहतर रहेगा। आपके भीतर की सूर्य ऊर्जा आपको केंद्र में रहना सिखाती है, लेकिन प्रेम और परिवार में केवल अपनी बात मनवाने से दूरी आ सकती है। अगर किसी करीबी की बात पहले खटकी हो, तो शांत स्वर में दोबारा बात करें। 5 का असर दिन को संवाद वाला बना रहा है, इसलिए दोस्तों और घर के लोगों से साफ बातचीत कई गलतफहमियां कम कर सकती है। साथी से उम्मीदें रखें, पर उनके नजरिए को भी जगह दें।
मूलांक 1 करियर राशिफल
कामकाज में एक समय ऐसा आ सकता है जब आपका मन एक प्लान से दूसरे प्लान पर जाने लगे। यही जगह है जहां अंक 1 को ठहरकर अपनी प्राथमिकता साफ करनी होगी। सूर्य आपको नेतृत्व देता है, इसलिए टीम, ऑफिस या बिजनेस में लोग आपकी दिशा देख सकते हैं। 5 अगस्त 2026 के मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के कारण मीटिंग, मैसेज, बातचीत और अचानक बदलाव बढ़ सकते हैं। ऐसे में निजी पक्षपात से बचकर तथ्य देखना जरूरी रहेगा। पढ़ाई करने वालों को भी विषय बदल बदल कर पढ़ने के बजाय एक तय क्रम रखना बेहतर रहेगा। किसी भरोसेमंद सहकर्मी या मित्र से खुली चर्चा करने पर सोच साफ हो सकती है।
मूलांक 1 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में मन की बदलती स्थिति असर डाल सकती है। एक पल कोई खर्च ठीक लगेगा, दूसरे पल वही बेकार महसूस हो सकता है। इसलिए खरीद, पेमेंट या लेन देन से पहले दोबारा जांच कर लें। सूर्य आपको बड़ा सोचने की आदत देता है, पर इस दिन छोटा हिसाब भी उतना ही जरूरी है। अगर परिवार में पैसों को लेकर बात हो, तो साफ और सीधी भाषा रखें। अनुमान के आधार पर फैसला करने के बजाय लिखित गणना देखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 हेल्थ राशिफल
मूड में हल्के उतार चढ़ाव रह सकते हैं, जिसका असर सिर की गर्मी, बेचैनी या थकान पर दिख सकता है। सुबह कुछ मिनट धूप में शांत बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य स्वभाव को संतुलन चाहिए। दिन भर में पानी की मात्रा ठीक रखें। अगर मन बार बार भटके, तो किसी करीबी से छोटी सी खुली बातचीत भी राहत दे सकती है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: मूड के साथ फैसला बदलना नुकसान दे सकता है। परिवार की बात बीच में काटने से बात बिगड़ सकती है। केवल अपनी पसंद के आधार पर निष्कर्ष न बनाएं।
आज की सलाह: निर्णय से पहले दो लोगों की राय जरूर सुन लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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