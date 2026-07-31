मूलांक 1 अंकराशि 31 जुलाई: ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें सावधान, पढ़ें आज का राशिफल
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिनका जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है उनका मूलांक 1 होता है। जानें 31 जुलाई का दिन इस मूलांक के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?
Mulank 1 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 31 July 2026: धीरे और संभलकर चलने से बात आपके पक्ष में जा सकती है। सूर्य के असर से आप अपनी बात मनवाना जानते हैं, लेकिन 31 जुलाई 2026 की ऊर्जा थोड़ी अलग है। इस दिन का मूलांक 4 काम को नियम, कागजी बातों और जिम्मेदारी से जोड़ रहा है, जबकि भाग्यांक 3 बोलचाल, सलाह और समझदारी को आगे ला रहा है। इसलिए सिर्फ जोश से नहीं, सही तरीके से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ या खुद को साबित करने की जिद थका सकती है। पहचान बनाने की चाह बनी रहेगी, पर हर जगह आगे आने की जरूरत नहीं है। जहां बात उलझी लगे, वहां रुककर तथ्य देखिए। यही रवैया आपको सम्मान भी दिलाएगा और गलती भी कम करेगा।
मूलांक 1 लव राशिफल
रिश्तों में आपका व्यक्तित्व असरदार रहता है, पर हर बात में नेतृत्व लेना इस समय भारी पड़ सकता है। साथी, परिवार या करीबी दोस्त आपसे साफ बात की उम्मीद करेंगे। भाग्यांक 3 संवाद को मजबूत कर रहा है, इसलिए मन की बात सरल शब्दों में कहें। अगर किसी रिश्ते में पुरानी खटास, जिम्मेदारी या अधिकार को लेकर तनाव है, तो बात को तूल देने के बजाय सुनने का हिस्सा बढ़ाइए। सूर्य का तेज अच्छा है, पर अहं का स्वर कम रखना ज्यादा लाभ देगा। किसी अपने की सलाह अनसुनी न करें। उससे उलझन हल्की हो सकती है।
मूलांक 1 करियर राशिफल
कामकाज में आपका आत्मविश्वास दिखेगा, लेकिन हर चुनौती को मुकाबला समझना जरूरी नहीं है। ऑफिस में किसी मीटिंग, टारगेट या टीम चर्चा में आपकी राय सुनी जा सकती है, पर दबाव लेकर सब कुछ अपने हाथ में लेना थकाएगा। 31 जुलाई 2026 का मूलांक 4 दस्तावेज, नियम, प्रोसेस और जवाबदेही पर जोर देता है। भाग्यांक 3 यह बताता है कि सही शब्द और सही सलाह से अटकी चीज आगे बढ़ सकती है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, कागज, पॉलिसी या नियम से जुड़ी उलझन है, तो जानकार व्यक्ति या लीगल सलाह लेना बेहतर रहेगा। पढ़ाई में भी रटने से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाकर चलें। इससे फोकस बना रहेगा।
मूलांक 1 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में संयम सबसे बड़ी ताकत रहेगा। नया निवेश, बड़ा रिस्क या किसी स्कीम में जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं लगेगा। बैंक, पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या बिल क्लियर करते समय दोबारा जांच लें। मूलांक 4 कागजी और तकनीकी गलती की तरफ इशारा कर सकता है। भाग्यांक 3 कहता है कि पूछकर, समझकर और तुलना करके कदम उठाएं। अगर कोई वित्तीय या कानूनी शर्त साफ न हो, तो पहले सलाह लें। पुराने बकाया या रिकॉर्ड ठीक करने का समय ज्यादा उपयोगी रहेगा।
मूलांक 1 स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा थकान मन और जिम्मेदारियों के दबाव से आ सकती है। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा काम लादने से बचें। भारी एक्सरसाइज या बहुत जोर लगाने वाले काम के बजाय हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और बीच बीच में छोटा ब्रेक बेहतर रहेगा। सिर, आंखों और कंधों में जकड़न महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। थोड़ी धूप और शांत बैठने का समय आपको संतुलन देगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: सिर्फ आगे निकलने की जिद में खुद को मत थकाइए। नए निवेश पर तुरंत हां न कहें। कागजी या कानूनी बात बिना समझे आगे न बढ़ाएं।
आज की सलाह: जोश से पहले नियम समझिए, तब कदम ज्यादा सही पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र