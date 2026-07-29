मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 तारीख): सूर्य का असर आपको बड़े फैसले की ओर खींच सकता है
Numerology Horoscope Today 1 Number 29 July 2026: परिवार की बातचीत में साफ शब्द बहुत काम आएंगे। जिम्मेदारी लें, लेकिन अहंकार को बीच में न आने दें।
Aaj ka ank rashifal Mulank 1 Prediction 29 July 2026: एक शांत बदलाव महसूस होगा। मन में चल रही उलझन थोड़ी साफ हो सकती है और आप अपनी बात पहले से बेहतर ढंग से रख पाएंगे। सूर्य के प्रभाव से आपका स्वभाव नेतृत्व वाला रहता है, इसलिए कई बार लोग आपकी ओर दिशा के लिए देखते हैं। 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 बातचीत, समझ और भावनात्मक संतुलन बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 आपकी पहचान और निर्णय क्षमता को आगे ला रहा है। ऐसे में जरूरत यह है कि आप अपनी इच्छा दबाएं नहीं, पर उसे आदेश की तरह भी न रखें। परिवार की बातचीत में साफ शब्द बहुत काम आएंगे। जिम्मेदारी लें, लेकिन अहंकार को बीच में न आने दें। इससे रुके हुए कामों में गति बन सकती है।
मूलांक 1 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय मन की बात साफ कहना फायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी बात को लंबे समय से टाल रहे थे, तो अब उसे नरमी से रखने का मौका है। मूलांक 2 की कोमल ऊर्जा आपको सुनने की ताकत देती है और सूर्य का स्वभाव आपको अपनी जरूरत साफ बताने में मदद करता है। परिवार में किसी छोटे फैसले पर अलग राय बन सकती है, लेकिन बात बिगड़ने की जरूरत नहीं है। साथी या अपने लोगों से उम्मीदें साफ रखें। आधी बात कहने से उलझन बढ़ सकती है। अपनापन बनाए रखें, तब तालमेल बेहतर रहेगा।
मूलांक 1 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी उपस्थिति मजबूत रह सकती है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या किसी जरूरी बातचीत में आपकी स्पष्ट सोच असर डालेगी। अंक 1 के लोगों के लिए सूर्य पहचान और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए अपनी भूमिका को लेकर झिझक कम रखें। 29 जुलाई 2026 का भाग्यांक 1 करियर में आगे बढ़ने की इच्छा को तेज कर रहा है, जबकि मूलांक 2 यह याद दिलाता है कि टीम के साथ तालमेल भी उतना ही जरूरी है। स्टूडेंट्स को अपने सवाल दबाने के बजाय खुलकर पूछना बेहतर रहेगा। बिजनेस में शर्तें, जिम्मेदारियां और उम्मीदें साफ बोलना आगे की परेशानी घटा सकता है।
मूलांक 1 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में स्पष्टता सबसे बड़ा सहारा बनेगी। किसी लेनदेन, बिल, बकाया या बजट को लेकर बात करनी हो तो घुमाकर कहने के बजाय सीधे और विनम्र रहें। आमदनी के साथ जिम्मेदारियां भी सामने दिखेंगी। सूर्य का असर आपको बड़े फैसले की तरफ खींच सकता है, पर मूलांक 2 संतुलन की सलाह देता है। घर से जुड़ा कोई खर्च बातचीत के बाद तय करना बेहतर रहेगा। किसी भी वादे को सुनकर तुरंत मान लेने के बजाय शर्तें समझ लें। इससे बाद की असुविधा कम होगी।
मूलांक 1 का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मन में दबा असंतोष शरीर पर असर डाल सकता है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या गर्मी बढ़ने जैसी परेशानी महसूस हो तो काम के बीच छोटे विराम लें। सुबह की धूप में कुछ मिनट बैठना और पानी की मात्रा ठीक रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर किसी बात से मन खिन्न है, तो उसे भीतर रखने के बजाय शांत ढंग से कहें। इससे हल्कापन महसूस हो सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: बात मन में दबाकर न रखें। अपनी जरूरत कहते समय स्वर कठोर न हो। परिवार की चर्चा में केवल अपनी बात को अंतिम न मानें।
आज की सलाह: जो चाहिए उसे साफ कहें, संकेतों में बात न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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