मूलांक 1 (1, 10, 19 और 28 तारीख): आज मिलेंगे कमाई के नए मौके, सिर्फ भरोसे पर न करें ये काम
Numerology Horoscope Today 1 Number 20 July 2026: आज मूलांक 1 वाले फोन पर बातचीत के दौरान अपनी बात साफ रखें, पर सामने वाले की बात बीच में नहीं काटें।
Aaj ka ank rashifal Mulank 1 Prediction 20 July 2026: जोश में आकर किसी बात को अंतिम सच मान लेना ठीक नहीं होगा। 20 जुलाई 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 मिलकर आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन साथ में तालमेल की सीख भी दे रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से आपकी पहचान, नेतृत्व और आत्मविश्वास उभरेंगे। रचनात्मक सोच तेज रहेगी और नया काम शुरू करने की इच्छा बढ़ सकती है। अगर किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग रुकी हुई थी तो उसे छोटे कदमों में आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। फोन पर बातचीत के दौरान अपनी बात साफ रखें, पर सामने वाले की बात बीच में न काटें। आपका उत्साह ऊंचा रहेगा, बस अहंकार और जल्द निष्कर्ष से थोड़ा बचना जरूरी है।
मूलांक 1 वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ
रिश्तों में पहल करने का मन रहेगा और यह अच्छी बात है, पर हर बात अपनी शर्त पर मनवाने की कोशिश दूरी बढ़ा सकती है। मूलांक 2 की नरमी और भाग्यांक 1 की स्पष्टता साथ लेकर चलेंगे तो बात आसानी से बनेगी। अगर किसी अपने से फोन पर पुरानी बात साफ करनी है तो पहले सुनें, फिर जवाब दें। पार्टनर आपके आत्मविश्वास से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसे अपनापन भी चाहिए। परिवार में किसी जिम्मेदारी को खुद उठाने से सम्मान बढ़ेगा।
मूलांक 1 वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
कामकाज के मोर्चे पर आपकी ऊर्जा उपयोगी दिशा मांग रही है। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व देता है, इसलिए टीम, क्लाइंट या ऑफिस में लोग आपकी तरफ देख सकते हैं। यह समय नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, प्रेजेंटेशन, आइडिया शेयर करने या पुराने काम को नए ढंग से रखने के लिए ठीक रह सकता है। पढ़ाई करने वालों को अपने नोट्स, टाइम टेबल और लक्ष्य साफ रखने चाहिए। फोन पर हुई मीटिंग या जरूरी बातचीत को लिखित रूप में नोट कर लें, इससे भ्रम कम होगा। बिजनेस में समन्वय बनाकर चलेंगे तो तेजी दिखेगी। सिर्फ उत्साह नहीं, काम का क्रम भी उतना ही जरूरी रहेगा।
मूलांक 1 वालों की कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
पैसों के मामले में आत्मविश्वास रहेगा, पर केवल भरोसे पर कोई बात तय करना ठीक नहीं होगा। कमाई के नए मौके दिख सकते हैं, खासकर जहां आपकी पहल और पहचान काम आए। किसी नए काम में पैसा लगाने से पहले उसकी छोटी रूपरेखा बना लें। फोन पर लेनदेन, वादा या भुगतान की बात हो तो दोबारा जांच कर लें। मूलांक 2 का संकेत है कि साझेदारी या सहयोग से लाभ का रास्ता खुल सकता है, बशर्ते शर्तें साफ हों।
मूलांक 1 वालों का कैसा रहेगा स्वास्थ्य
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सिर और आंखों पर दबाव महसूस हो सकता है। लगातार फोन कॉल, तेज आवाज या बिना रुके बोलते रहने से थकान बढ़ सकती है। बीच बीच में दो मिनट शांत बैठना उपयोगी रहेगा। सुबह की धूप में थोड़ा समय बिताएं। इससे मन और फोकस दोनों संभलेंगे। अगर शरीर में गर्मी बढ़ी लगे तो पानी और हल्का भोजन मदद करेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: फोन पर आधी जानकारी लेकर फैसला न करें। नई शुरुआत में केवल जोश पर न चलें। अपनी बात मनवाने के चक्कर में सहयोग कमजोर न करें।
आज की सलाह: नए काम की शुरुआत से पहले बात और भूमिका साफ करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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