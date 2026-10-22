मूलांक 1 राशिफल 22 अक्टूबर: जिम्मेदारियों से ना मोड़े मुंह, सूर्य से मिलेगा सपोर्ट
1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के जातकों के लिए 22 अक्टूबर का समय अच्छा जाएगा। सूर्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है।
एक शांत और सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। मन में नए आइडिया आएंगे और खुद को थोड़ा अलग ढंग से दिखाने की इच्छा भी बढ़ेगी। सूर्य के प्रभाव से आपकी पहचान, नेतृत्व और आत्मविश्वास उभरता है, इसलिए लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। फिर भी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना ठीक नहीं होगा, खासकर वे काम जो आपको उबाऊ लगते हैं। घर के छोटे खर्च जैसे किराने की चीजें, गैस, सफाई या बच्चों की छोटी जरूरतें भी ध्यान मांग सकती हैं। 22 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपको अनुशासन और काम पूरा करने की याद दिलाता है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों और संतुलन को सामने लाता है। अपने उत्साह को सही दिशा देंगे तो दिन उपयोगी बन सकता है।
लव राशिफल
दिल की बात कहने का मन रहेगा, लेकिन सामने वाले की जरूरत भी समझनी होगी। सूर्य का स्वभाव आपको आगे रखता है, इसलिए कभी कभी आपकी बात ज्यादा भारी पड़ सकती है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य किसी छोटे काम में मदद चाहता है, तो उसे टालना ठीक नहीं होगा। रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी, बशर्ते आप केवल अपनी पसंद पर न चलें। जिन लोगों के बीच कुछ दूरी चल रही है, वे हल्की और साफ बातचीत से स्थिति बेहतर कर सकते हैं। अपनापन दिखेगा तो गलतफहमी कम होगी।
करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में रचनात्मक सोच फायदा दे सकती है। कोई प्रेजेंटेशन, नया प्लान, डिजाइन, कंटेंट या समस्या का अलग हल आपके पक्ष में जा सकता है। सूर्य आपको आगे आने का साहस देता है, इसलिए मीटिंग या इंटरव्यू जैसे माहौल में आपकी मौजूदगी नोटिस हो सकती है। लेकिन यही समय है जब छोटे लेकिन जरूरी काम छूट सकते हैं। फाइल, मेल, समय सीमा या रोज का रूटीन ढीला न पड़ने दें। मूलांक 4 की ऊर्जा कहती है कि चमक के साथ ढांचा भी मजबूत रखें। भाग्यांक 6 यह याद दिलाता है कि टीम के साथ तालमेल रखने पर परिणाम बेहतर मिलते हैं।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में तस्वीर मिली जुली रह सकती है। आमदनी सामान्य रहे तो भी छोटे छोटे खर्च जुड़कर बजट पर असर डाल सकते हैं। घर से जुड़े मामूली भुगतान, रिपेयर या रोजमर्रा की खरीद पर नजर रखना ठीक रहेगा। किसी चीज को सिर्फ पसंद आ जाने पर तुरंत लेने से बचें। सूर्य का असर आपको खुलकर खर्च करने की तरफ ले जा सकता है, जबकि दिन की 4 और 6 वाली ऊर्जा व्यवस्थित और संतुलित रवैया मांगती है। लेन देन में हिसाब साफ रखें।
हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर शरीर की सीमा समझना जरूरी है। खेल, डांस या वर्कआउट में जरूरत से ज्यादा जोर डालने पर थकान, खिंचाव या दर्द की संभावना बन सकती है। अगर लंबे समय बाद कोई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो धीरे चलें। बीच बीच में पानी, हल्की स्ट्रेचिंग और आराम का छोटा ब्रेक आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मन को शांत रखने के लिए सुबह की धूप कुछ मिनट लेना अच्छा रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा
शुभ दिशा: पूर्व
एलर्ट्स: अधूरे कामों को केवल बोरियत की वजह से न टालें। घर के छोटे खर्च बाद में बड़ी चुभन दे सकते हैं। जोश में शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें।
आज की सलाह: चमक दिखाइए, पर जिम्मेदारी का सिरा हाथ से न छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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