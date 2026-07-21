मूलांक 4 ( 4, 13, 22 और 31 तारीख): आज शर्त मनवाने की कोशिश पड़ सकती है उलटी
Mulank 4 Prediction 21 July 2026: राहु कई बार आपको लगता है कि आप आगे की सोच रहे हैं, पर सामने वाला उसे दबाव मान सकता है। पढ़ें मूलांक 4 वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
Aaj ka mulank 4 Ank rashifal 21 July 2026: लोग आपकी बात तुरंत मान लें, ऐसी उम्मीद रखने पर मन खिंचा हुआ रह सकता है। 21 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 3 अपनी बात रखने का जोर देता है, जबकि भाग्यांक 2 सामने वाले की भावना और प्रतिक्रिया को ज्यादा अहम बना रहा है। ऐसे में राहु के स्वभाव वाली आपकी अलग सोच असरदार तो रहेगी, पर उसे थोपा गया माना गया तो रुकावट मिल सकती है। बाजार, दुकान या किसी छोटे काम में भी यही बात दिख सकती है। आप कुछ नया तरीका सुझाएं और सामने वाला पुरानी पद्धति पकड़े रहे। इसे अपनी हार मत मानिए। थोड़ा पीछे हटकर बात समझाना बेहतर रहेगा। उलझन, देरी या बाहरी दबाव से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए हर बात को चुनौती न समझें।
मूलांक 4 वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ और रिश्ते
रिश्तों का तापमान थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है। आपकी नीयत साफ हो, फिर भी बोलने का ढंग कड़ा लग सकता है। भाग्यांक 2 के कारण लोग शब्दों से ज्यादा भाव पकड़ेंगे, इसलिए सीधी बात भी चुभ सकती है। साथी, परिवार या किसी करीबी पर अपनी राय मनवाने की कोशिश कम करें। राहु कई बार आपको लगता है कि आप आगे की सोच रहे हैं, पर सामने वाला उसे दबाव मान सकता है। अगर किसी बात पर ठन जाए, तो उसी समय फैसला निकालने के बजाय थोड़ा विराम लें। इससे बात बिगड़ने के बजाय संभल सकती है।
मूलांक 4 वालों की आज कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
कामकाज में बाहरी अड़चनें या लोगों की असहमति परेशान कर सकती है। राहु का असर आपको नया रास्ता, नया सिस्टम या तेज नतीजा दिखाता है, लेकिन हर टीम या हर सीनियर उसी रफ्तार से नहीं चलेगा। ऑफिस में अपनी बात रखने से पहले सामने वाले का काम करने का तरीका समझ लें। बिजनेस में, खासकर बाजार या दुकान के काम से जुड़े लोगों को ग्राहक, सप्लायर या स्टाफ के साथ नरमी रखनी होगी। बहस से बात अटक सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि ग्रुप स्टडी, प्रोजेक्ट या चर्चा में अपनी बात कहें, पर दूसरों को काटकर नहीं। लिखित काम और प्रैक्टिकल काम में दोबारा जांच फायदा दे सकती है।
मूलांक 4 वालों की आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति
पैसों के मामले में किसी पर दबाव डालकर रकम निकलवाने या शर्त मनवाने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। दुकान, खरीद, ऑर्डर या रेट तय करते समय बात को थोड़ा नरम रखें। जल्दी लाभ की राहु वाली इच्छा इस समय गलत अनुमान करा सकती है। कोई डील अच्छी लगे तो भी उसके पीछे की शर्त समझना जरूरी रहेगा। साझा लेनदेन में अपने हिसाब साफ रखें, ताकि बाद में बोलचाल खराब न हो। छोटी बचत अभी बड़े जोखिम से बेहतर साबित हो सकती है।
मूलांक 4 वालों की आज कैसी रहेगी सेहत
तनाव शरीर से ज्यादा गर्दन, कंधों और जबड़े में पकड़ बना सकता है। अगर दिन भर बहस या मनमुटाव चलता रहे तो सिर भारी लगने की संभावना है। ठंडा पानी पीकर दो मिनट चुप बैठना, कंधे घुमाना और काम के बीच सांस पर ध्यान देना राहत देगा। तेज आवाज वाले माहौल से थोड़ा हटकर काम करना भी मददगार रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: दुकान या बाजार में रेट पर अनावश्यक बहस न बढ़ाएं। अपनी बात मनवाने के चक्कर में संबंध खराब न करें। अधूरी जानकारी पर सख्त प्रतिक्रिया देना नुकसान कर सकता है।
आज की सलाह: पहले सुनिए, फिर बोलिए, तभी बात आगे बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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