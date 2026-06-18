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Muharram 2026: मुहर्रम के 10वें दिन होता है यौम-ए-आशूरा, जानें क्यों है खास और सटीक तारीख

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुहर्रम 2026 की शुरुआत हो चुकी है। जानिए ये महीना मुस्लिम समुदाय के लिए क्यों खास माना जाता है? साथ में जानें यौम-ए-आशूरा की सही तारीख और इससे जुड़ी खास बातें। 

Muharram 2026: मुहर्रम के 10वें दिन होता है यौम-ए-आशूरा, जानें क्यों है खास और सटीक तारीख

इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम पहला महीना होता है। इस्लाम धर्म में इस महीने को सबसे पाक माना जाता है क्योंकि ये साल की शुरुआत होती है। इस महीने की शुरुआत चांद देखने के बाद ही होती है। ऐसे में अलग-अलग देशों में इसकी तारीख अलग होती है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये महीना बहुत ही खास माना जाता है। इस महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते है और दुआएं मांगते हैं। इस साल सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर में मुहर्रम 16 जून 2026 से शुरू हो चुका है। वहीं भारत और आसपास के कई देशों में चांद दिखने के बाद 17 जून 2026 से इस्लामी नए साल की शुरुआत मानी गई है। जानिए आखिर इस्लाम धर्म में मुहर्रम को इतना खास क्यों मानते हैं? साथ ही जानें यौम-ए-आशूरा से जुड़ी जरूरी डिटेल्स के बारे में।

क्यों इतना खास है ये महीना?

1. मुहर्रम का महीना इस वजह से भी खास माना जाता है क्योंकि लोग इस दौरान धर्म से जुड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कई लोग इस महीने में अपनी जिंदगी और अपने कर्मों के बारे में ध्यान करते हैं।

2. इस दौरान लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करते हैं। मुहर्रम यही सिखाने भी आता है। मान्यता है कि इस महीने में हर नेक काम का अपना महत्व होता है। इसी वजह से लोग इस महीने में अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं।

3. ऐसा भी माना जाता है कि मुहर्रम का महीना लोगों को इंसानियत को हमेशा ऊपर रखने की सीख देकर जाता है। इसी के साथ ये महीना ये सीख भी देता है कि चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए सही रास्ता कभी नहीं छोड़ना है।

मुहर्रम का महत्व

मुहर्रम का महीना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही खास है। इस दौरान लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं जिन्होंने करबला की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की थी। उनका बलिदान लोगों को सच का साथ देने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सीख देता है। यही वजह है कि मुहर्रम को त्योहार के रूप में नहीं बल्कि इबादत और सोच-विचार वाला महीना माना जाता है।

इस दिन होगा यौम-ए-आशूरा

मुहर्रम महीने के 10 वें दिन को आशूरा के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म में इस दिन को काफी महत्व दिया जाता है। सऊदी अरब, यूएई और बाकीअरब देशों में इस साल आशूरा आज से 6 दिन बाद यानी 25 जून 2026 को मनाया जा सकता है। वहीं भारत में आशूरा 26 जून 2026 को पड़ने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसकी अंतिम तारीख का फैसला चांद देखने के बाद ही होगा।

ऐसे मनाते हैं आशूरा

आशूरा का दिन लोग अपने-अपने तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। तमाम लोग इस दिन रोजा रखते हैं। इस दौरान लोग अपने अल्लाह की इबादत करके दुआएं कबूल करने की दुआ मांगते हैं। इसके अलावा लोग इस दिन खास तौर पर नमाद अदा करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करके नेक काम में भाग लेते हैं। इस कई लोग आत्मचिंतन करते हैं। कुल मिलाकर आशूरा लोगों को अल्लाह की इबादत के साथ-साथ अच्छा काम करने का संदेश देता है।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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