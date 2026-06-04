6 जून से शुरू हो रहे मृत्यु पंचक: क्यों माने जाते हैं बहुत कष्टकारी, इस समय भूलकर भी न करें ये 5 काम
Mrityu Panchak Mein kya nahi karna: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वार के अनुसार पंचक के नाम का निर्धारण किया जाता है। हर पंचक का अलग महत्व है। सभी पंचक में मृत्यु पंचक को अत्यधिक कष्टकारक माना गया है। जानें जून में मृत्यु पंचक कब से कब तक रहेगा।
Mrityu Panchak June 2026 Start to End Date : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब पंचक की शुरुआत शनिवार से होती है, तब उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। यह पंचक अन्य पंचकों की तुलना में सबसे ज्यादा कष्टकारी और प्रभावशाली माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त और पंचक का विचार किया जाता है। हर महीने में 5 दिनों का पंचक लगता है। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, पंचक पांच नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद के मेल से बनता है। चंद्रमा किसी भी राशि में करीब ढाई दिन रहता है। इस तरह से पांच दिन में चंद्रमा दो राशियों से गुजरता है। जब चंद्रमा पांच दिनों के दौरान इन पांच नक्षत्रों से गुजरता है, तो यह पांच दिन पंचक कहलाते हैं। जानें जून में मृत्यु पंचक कब से कब तक रहेगा और यह क्यों सबसे ज्यादा कष्टकारी माना जाता है।
जून में मृत्यु पंचक कब से कब तक रहेगा?
पंचांग के अनुसार, मृत्यु पंचक 6 जून, शनिवार को शाम 07 बजकर 03 मिनट पर शुरू होंगे और इसका समापन 11 जून, गुरुवार को सुबह 08 बजकर 16 मिनट पर होगा। मृत्यु पंचक का संबंध न्याय देवता शनिदेव से माना जाता है। शनि हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर शुभ-अशुभ परिणाम देते हैं।
मृत्यु पंचक क्यों माना जाता है सबसे ज्यादा कष्टकारी:
हिंदू धर्म में मृत्यु पंचक को अन्य पंचक की तुलना में सबसे ज्यादा कष्टकारक माना जाता है। कहते हैं कि यह पंचक व्यक्ति को मृत्यु के समान कष्ट प्रदान कर सकते हैं। इस पंचक के दौरान व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का ज्यादा सामना करना पड़ता है।
मृत्यु पंचक के दौरान नहीं करने चाहिए ये काम-
1. मृत्यु पंचक के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जैसे सगाई, विवाह या गृह प्रवेश आदि की मनाही होती है। मृत्यु पंचक का समय ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत अशुभ माना गया है।
2. मान्यता है कि मृत्यु पंचक के दौरान लकड़ी काटना, खरीदना या उससे जुड़ा कोई काम करना अशुभ होता है। इस दौरान लकड़ी के सामान को इकट्ठा करना भी वर्जित माना जाता है।
3. मृत्यु पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए।
4. पंचक के दौरान धन के लेन-देन से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस समय किसी नए काम की शुरुआत या निवेश से बचना चाहिए।
5. मृत्यु पंचक के समय बड़ी मशीनरी या वाहन आदि की खरीदारी से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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