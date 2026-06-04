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सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य गोचर, 22 जून तक पूरे होंगे 4 राशियों के रुके हुए काम, आसान उपाय से दोगुना लाभ

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Sun Transit in Mrigashira Nakshatra 2026: अगले हफ्ते यानी 8 जून को सूर्य मंगल ग्रह के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन का लाभ वृषभ, सिंह, मकर और धनु राशि को मिलने वाला है।

सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य गोचर, 22 जून तक पूरे होंगे 4 राशियों के रुके हुए काम, आसान उपाय से दोगुना लाभ

आज से चार दिन बाद यानी 8 जून को सूर्य मृगशीर्ष यानी मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इस गोचर को काफी अच्छा माना जाता है। सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 4 राशियां उठाएंगी। 8 से लेकर 22 जून तक सूर्य इसी नक्षत्र में रहेंगे और इस दौरान वृषभ, सिंह, मकर और धनु राशि के जातकों के सारे अटके हुए काम तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे। आइए जानते हैं कि इन राशियों को सूर्य-मृगशिरा नक्षत्र का ये योग और किस-किस तरह से लाभ दिलाएगा। साथ में जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनकी मदद से ये राशियां ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकती हैं।

मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ऐसे पहुंचाते हैं लाभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब-जब सूर्य मंगल ग्रह के इस नक्षत्र में आते हैं तो लोगों में अच्छी ऊर्जा का आगमन होता है और ऐसे में अंदर से नई चीजें सीखने की इच्छा होती है। रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ता है और नौकरी से लेकर बिजनेस में लाभ ही लाभ मिलता है। कुल मिलाकर ये परिवर्तन कुछ राशियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इस दौरान अगर सोच-समझकर फैसले लिए जाए ये आगे चलकर बड़ा लाभ दिलाते हैं।

वृषभ राशि

सूर्य का मंगल ग्रह के नक्षत्र में आना वृषभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत जैसा है। अगर आपकी राशि है वृषभ है तो आने वाले दिनों में आपकी बातों का असर लोगों पर बढ़ेगा और ऐसे में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। वहीं पैसों से जुड़े मामलों में सुधार होता दिखेगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को काफी मुनाफा हो सकता है।

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सिंह राशि

8 जून से 22 जून के बीच में सिंह राशि वालों को हर क्षेत्र में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य की राशि होने के नाते इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा लाभ इस राशि के जातकों को मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छे मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग नौकरी बदलने की प्लानिंग कर रहे थे उन लोगों को इस टाइम पीरियड में कहीं से अच्छी खबर जरूर मिलेगी। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। लव लाइफ में चीजें अच्छी होती दिखेंगी। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर लाभ ज्यादा मिलेगा।

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मकर राशि

मकर राशि वालों को भी सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में आना लाभ देकर जाएगा। अगर आपकी राशि मकर है तो अगले हफ्ते से आप महसूस करेंगे कि क्रिएटिव काम में आपका मन खूब लगेगा और इसमें सफलता भी मिलेगी। इस टाइम पीरियड में किया गया इन्वेस्टमें आगे चलकर अच्छा लाभ दिला सकता है। 8 से 22 जून के बीच में मीडिया, मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को काफी फायदा मिलेगा। लव लाइफ सुधरेगी और कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ेगा।

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धनु राशि

मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य के आने से धनु राशि वालों को भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। लव लाइफ से जुड़े मामले में कोई अच्छी न्यूज मिलेगी। वहीं सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। हालांकि हो सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में हल्की-फुल्की नोकझोंक हो लेकिन रिश्ता पहले से और भी मजबूत बनेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा जिससे मन खुश रहेगा।

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8 जून से 22 जून तक करें ये उपाय

सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश के दौरान सूर्य. से जुड़े उपाय करने से खूब लाभ मिलेगा। हर रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें। रविवार के दिन जरूरतमंदों को दान जरूर करें। साथ ही ध्यान रखें कि आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है और किसी भी तरह का अंहकार नहीं पालना है। एक छोटी सी चूक चीजों को खराब कर सकती है। ऐसे में धैर्य बनाकर रखें।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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