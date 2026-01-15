मौनी अमावस्या के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक, पितृ होंगे प्रसन्न

संक्षेप: इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 (रविवार) को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के ​अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने के विधान है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि दीपक कहां जलाएं?

मौनी अमावस्या का पावन पर्व हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 (रविवार) को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के ​अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। साथ ही इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने के विधान है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि दीपक कहां जलाएं? साथ ही यह भी जानेंगे कि दीपक जलाने की विधि और महत्व क्या है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दीपक जलाने का विधानधार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंश से जल से तर्पण, दान आदि की अपेक्षा करते हैं ताकि वे तृप्त हो सकें। शाम के समय में पितर वापस अपने पितृ लोक लौटते हैं। उनके रास्ते में अंधकार न हो, इस वजह से दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि दीपक जलाने से वे सुगमता से अपने लोक जाते हैं और वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। इस वजह से पितरों के लिए अमावस्या पर दीपक जलाते हैं।

दीपक जलाने की विधि मौनी अमावस्या की शाम मिट्टी का एक दीपक लें। उसे पानी से धोकर सूखा लें उसके बाद समय होने पर उसे जलाएं।

मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भर लें और उसमें एक बाती लगा दें। फिर अपने पितरों को ध्यान करके उसे जलाकर घर के बाहर रख दें।

दीपक को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण की दिशा को पितरों की दिशा मानते हैं।

इस दीपक को रातभर जलाकर रखना चाहिए।

यदि आपने घर में पितरों की तस्वीर लगा रखी है तो उस जगह पर भी दीपक जला सकते हैं।

कहां जलाएं दीपक - अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशार्वाद मिलता है।

-इसके अलावा तुलसी पर भी दीपक जलाना चाहिए।

-एक दीपक पितरों के नाम का अपने घर की चौखट पर रखना चाहिए।

-साथ ही अपने घर की दक्षिण दिशा में दरवाजे के पास उनके नाम का दीपक रखना चाहिए।