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Motivational Quotes: मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की शक्ति देंगे भगवद् गीता के ये 9 श्लोक

Apr 11, 2026 02:38 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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जब मुश्किल हालात हमें घेर लेते हैं, असफलता, भय या संशय रोकने की कोशिश करते हैं, तब गीता के श्लोक हमें सही दिशा दिखाते हैं। ये श्लोक हमें कर्म, धैर्य, आत्मविश्वास और समर्पण का सही अर्थ समझाते हैं। तनावपूर्ण जीवन में नई ऊर्जा के साथ मुश्किलों का सामना करने के लिए आप इन 9 श्लोक का अनुसरण कर सकते हैं।

Motivational Quotes: मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की शक्ति देंगे भगवद् गीता के ये 9 श्लोक

जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। कभी स्वास्थ्य, कभी रिश्ते, कभी करियर और कभी आर्थिक संकट, ऐसे समय में मन हताश हो जाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत कम हो जाती है। भगवद् गीता ऐसे ही क्षणों में हमें सही दिशा दिखाती है। गीता के ये 9 श्लोक मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की शक्ति, धैर्य और सही सोच देते हैं। इन्हें समझकर और अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं।

1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

(द्वितीय अध्याय, श्लोक 47)

यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की चिंता करना ही सबसे बड़ी गलती है, जो हमें पीछे खींच लेती है। जब हम नतीजे की चिंता में डूब जाते हैं, तो हमारा ध्यान काम से हट जाता है।

2. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर

न जायते म्रियते वा कदाचि-

न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥

(द्वितीय अध्याय, श्लोक 20)

यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। मुश्किल समय में जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे, तब यह श्लोक हमें सिखाता है कि असली हमारा शरीर नहीं, आत्मा है। इसलिए हार मत मानें, क्योंकि आत्मा कभी हार नहीं सकती।

3. स्थिर मन ही योगी का लक्षण

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥

(छठा अध्याय, श्लोक 19)

जिस प्रकार हवा नहीं चलने पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार योगी का मन भी स्थिर होता है। मुश्किल हालात में मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन गीता कहती है कि मन को नियंत्रित रखें। जब मन शांत होगा, तब सही निर्णय ले पाएंगे और चुनौतियों का सामना कर पाएंगे।

4. थोड़ा धर्म भी बड़ा भय दूर कर देता है

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥

(द्वितीय अध्याय, श्लोक 40)

भगवद गीता कहती है कि इस मार्ग में किया गया छोटा-सा प्रयास भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। थोड़ा-सा भी सही कर्म महान भय से रक्षा कर सकता है। मुश्किल समय में भी सही रास्ते पर थोड़ा-सा चलना ही काफी है। हार मत मानें, छोटे-छोटे सही कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

5. जब इंद्रियों और कर्मों से आसक्ति छूट जाए

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते।

सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥

(छठा अध्याय, श्लोक 4)

जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों और कर्मों में आसक्त नहीं रहता और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता है। मुश्किल समय में आसक्ति ही सबसे बड़ा बोझ है। भगवद गीता सिखाती है कि आसक्ति छोड़ो, तब सच्ची शक्ति आएगी।

6. कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखो

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥

(चौथा अध्याय, श्लोक 18)

जो कर्म करते हुए भी अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। मुश्किल हालात में भी शांत रहकर सही कर्म करना ही असली बुद्धिमत्ता है।

7. संशय आत्मा का विनाश करता है

अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मन:॥

(चौथा अध्याय, श्लोक 40)

संशय करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में सुख पाता है, ना परलोक में। मुश्किल समय में संशय सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवद गीता का ये श्लोक सीख देता है कि श्रद्धा और विश्वास रखें, तभी आगे बढ़ पाएंगे।

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8. खुद को खुद ही ऊपर उठाओ

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

(छठा अध्याय, श्लोक 5)

अपने आपको खुद ही ऊपर उठाएं, खुद को नीचे मत गिराएं। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। मुश्किल समय में खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि असली लड़ाई अंदर होती है।

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9. कल्याण करने वाला कभी दुर्गति नहीं पाता

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते।

न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति॥

(छठा अध्याय, श्लोक 40)

जो कल्याण का काम करता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। मुश्किल हालात में भी अच्छे काम करते रहने वाले का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं।

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ये 9 श्लोक मुश्किल समय में हमें सही दिशा दिखाते हैं। इन्हें अपनाकर हम ना केवल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि उनसे ऊपर उठकर और मजबूत बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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