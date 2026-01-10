Hindustan Hindi News
सहनशीलता से भरपूर होते हैं इस राशि के जातक, कठिन हालातों में भी नहीं होते हैं परेशान

संक्षेप:

ज्योतिष के अनुसार सबसे सहनशील और धैर्यवान राशियां मकर और कुंभ मानी जाती हैं। इनमें से मकर राशि सबसे ऊपर है, क्योंकि यह राशि जीवन में संघर्ष और मेहनत से ही सफलता पाने का मार्ग अपनाती है। आइए विस्तार से जानते हैं इन राशियों के गुण और जीवन पर प्रभाव।

Jan 10, 2026 06:33 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
ज्योतिष शास्त्र में राशियों का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की चुनौतियों और सफलता पर गहरा असर डालता है। हर राशि के जातकों में कुछ खास गुण और कुछ कमजोरियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता से भरी रहती हैं। ये जातक मुश्किल हालातों में घबराते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं और मजबूत होकर उभरते हैं। ज्योतिष के अनुसार सबसे सहनशील और धैर्यवान राशियां मकर और कुंभ मानी जाती हैं। इनमें से मकर राशि सबसे ऊपर है, क्योंकि यह राशि जीवन में संघर्ष और मेहनत से ही सफलता पाने का मार्ग अपनाती है। आइए विस्तार से जानते हैं इन राशियों के गुण और जीवन पर प्रभाव।

मकर राशि - सहनशीलता और धैर्य का प्रतीक

मकर राशि शनि ग्रह की राशि है, जो मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक संघर्ष का प्रतीक है। मकर राशि के जातक जीवन की हर चुनौती को धैर्य से झेलते हैं। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। ज्योतिष में मकर राशि को सबसे ज्यादा संघर्षशील माना जाता है, लेकिन यही संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है। इनके जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो स्थायी और बहुत बड़ी होती है। मकर जातक विपरीत हालातों में भी शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। ये लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते और धीरे-धीरे अपना लक्ष्य हासिल करते हैं।

कुंभ राशि - संतुलन और सहनशीलता की मिसाल

कुंभ राशि भी शनि ग्रह की राशि है, लेकिन इसमें शनि के साथ राहु का प्रभाव होता है। कुंभ राशि के जातक बहुत सहनशील और संतुलित होते हैं। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक शांति बनाए रखते हैं। इनमें नवीन विचार और सामाजिक दृष्टिकोण होता है, जो मुश्किल समय में भी रास्ता निकाल लेता है। कुंभ जातक भावनाओं में उलझते नहीं हैं और तर्क से समस्याओं का समाधान करते हैं। ये लोग समाज के लिए काम करते हैं और दूसरों की परेशानियों को सहन करके भी मुस्कुराते रहते हैं। कुंभ राशि वाले कभी हार नहीं मानते और हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं।

मकर राशि में विफलता और कलंक का सामना

मकर राशि के जातकों को जीवन में कम से कम एक बड़ी विफलता या कलंक का सामना करना पड़ सकता है। अगर कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में हो या मकर राशि 10वें भाव में हो, तो व्यक्ति को समाज में शर्मिंदगी या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। कभी-कभी यह विफलता इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति समाज से दूरी बनाने लगता है। मकर राशि वाले जातक इन परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, बल्कि धैर्य से उनका सामना करते हैं। सही मार्गदर्शन और मेहनत से ये लोग इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।

मकर राशि और भावों का प्रभाव

मकर राशि जिस भाव में स्थित होती है, उस भाव से संबंधित फल में कमी या परेशानी रह सकती है। उदाहरण के लिए:

  • अगर मकर राशि दूसरे भाव (धन भाव) में हो तो धन संग्रह में कमी रहती है।
  • अगर दूसरे भाव में राहु, मंगल या शनि बैठे हों तो धन बेईमानी से खोने का खतरा रहता है।
  • सातवें भाव (पति/पत्नी भाव) में मकर के साथ केतु हो तो जीवनसाथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है।

मकर राशि के जातक इन प्रभावों को धैर्य और मेहनत से पार करते हैं। ये लोग कभी हार नहीं मानते और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं।

मकर और कुंभ राशि के लिए उपाय

मकर और कुंभ राशि वाले जातकों को शनि और राहु-केतु के प्रभाव को संतुलित रखना चाहिए। शनिवार को शनि देव की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और काले तिल-तेल का दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बहुत लाभकारी है। इन उपायों से सहनशीलता और धैर्य बरकरार रहता है और जीवन में सफलता मिलती है।

मकर और कुंभ राशि के जातक सहनशीलता और धैर्य से भरपूर होते हैं। कठिन हालातों में भी ये परेशान नहीं होते, बल्कि मजबूत होकर उभरते हैं। इन राशियों के लोग जीवन में संघर्ष से डरते नहीं, बल्कि उसे जीतने का हौसला रखते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

