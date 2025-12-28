Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Most Lucky Zodiac Signs in 2026: These Signs Will Shine in the New Year
1 जनवरी से इन 2 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, 2026 रहेगा किस्मत बदलने वाला साल

1 जनवरी से इन 2 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, 2026 रहेगा किस्मत बदलने वाला साल

संक्षेप:

साल 2026 ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस साल कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं, जिनका असर लंबे समय तक दिखेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन बदलावों का फायदा कुछ राशियों को खास तौर पर मिलेगा, जिन्हें पिछले कई सालों से अच्छे नतीजों का इंतजार था।

Dec 28, 2025 02:03 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साल 2026 ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस साल कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं, जिनका असर लंबे समय तक दिखेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन बदलावों का फायदा कुछ राशियों को खास तौर पर मिलेगा, जिन्हें पिछले कई सालों से अच्छे नतीजों का इंतजार था। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार साल 2026 कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। आइए जानते हैं, 2026 किन राशियों के लिए शुभ रहेगा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए 2026 का पहला आधा हिस्सा खास तौर पर फायदेमंद रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, निजी विकास होगा और करियर में रफ्तार आएगी। इस दौरान अक्सर ज़िंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं साल के दूसरे हिस्से में कर्क राशि वालों का ध्यान पैसों और आत्मसम्मान की ओर जाएगा। इस समय आमदनी बढ़ने, पैसों की समझ बेहतर होने और खुद की कद्र करने की भावना मजबूत होने के योग बनेंगे। इसके साथ ही कर्क राशि के लोगों का सोशल सर्कल और नेटवर्किंग भी मजबूत होगा। अचानक नए संपर्क बन सकते हैं, पुराने सपने पूरे होने की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर 2026 कर्क राशि वालों के लिए संतोष और सफलता देने वाला साल बन सकता है।

ये भी पढ़ें:इस सप्ताह इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, खूब होगा धन लाभ

सिंह राशि- 1 जनवरी से सिंह राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 2026 खास तौर पर चमकने का साल साबित हो सकता है। एक नया और मजबूत दौर शुरू होगा। इस दौरान विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, किसी नए कोर्स या यहां तक कि जगह बदलने के भी योग बन सकते हैं। अचानक नए दोस्त, नए ग्रुप और फायदेमंद रिश्ते बन सकते हैं। इस साल आत्मविश्वास, पहचान और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। निजी और पेशेवर जीवन दोनों में विस्तार होगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, यह वही साल हो सकता है जब सिंह राशि वालों के पुराने सपनों को सही दिशा और रफ्तार मिलनी शुरू होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
horoscope 2026 Rashifal 2026 Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने