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सुबह उठते ही करें ये 5 काम, पूरे दिन बनी रहेगी पॉजिटिव एनर्जी

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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हम सभी चाहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे, मन शांत रहे और घर में खुशियों का माहौल बना रहे। लेकिन कई बार सुबह की भागदौड़ और तनाव पूरे दिन का मूड खराब कर देता है। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत कुछ अच्छी आदतों के साथ की जाए तो इसका असर पूरे दिन पर दिखाई दे सकता है।

सुबह उठते ही करें ये 5 काम, पूरे दिन बनी रहेगी पॉजिटिव एनर्जी

हम सभी चाहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे, मन शांत रहे और घर में खुशियों का माहौल बना रहे। लेकिन कई बार सुबह की भागदौड़ और तनाव पूरे दिन का मूड खराब कर देता है। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत कुछ अच्छी आदतों के साथ की जाए तो इसका असर पूरे दिन पर दिखाई दे सकता है।

धार्मिक मान्यताओं और पुरानी परंपराओं में कुछ ऐसे आसान काम बताए गए हैं, जिन्हें सुबह उठकर करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक सोच बनी रहती है। अच्छी बात यह है कि इन्हें करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

सुबह उठते ही हथेलियां देखें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। इसके बाद "कराग्रे वसते लक्ष्मी..." मंत्र का स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से दिन की शुरुआत शुभ होती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। कई लोग इसे वर्षों से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए हुए हैं।

सूर्यदेव को जल चढ़ाने की आदत बनाएं

सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना भी एक पुरानी परंपरा है। तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यातओं के अनुसार इससे मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और दिनभर ऊर्जा महसूस होती है। यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग रोजाना यह काम करते हैं।

तुलसी को जल देना माना जाता है शुभ

भारतीय घरों में तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक माना जाता है। सुबह तुलसी में जल चढ़ाना और उसके पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। यह एक ऐसी परंपरा है, जो आज भी लाखों घरों में निभाई जाती है।

पक्षियों के लिए दाना-पानी जरूर रखें

सुबह घर की छत, बालकनी या आंगन में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना भी एक अच्छी आदत मानी जाती है। इससे न सिर्फ पक्षियों को मदद मिलती है, बल्कि मन में सेवा और करुणा का भाव भी बढ़ता है। कई लोग इसे रोजाना के शुभ कार्यों में शामिल करते हैं।

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कुछ मिनट योग और ध्यान को दें

अगर सुबह 10 से 15 मिनट भी योग, प्राणायाम या ध्यान के लिए निकाल लिए जाएं तो दिन काफी बेहतर महसूस हो सकता है। योग और ध्यान से मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और काम पर ध्यान लगाने में भी आसानी होती है। आज के व्यस्त जीवन में यह आदत काफी फायदेमंद मानी जाती है।

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छोटी-छोटी आदतें बना सकती हैं बड़ा फर्क

सुबह के समय किए गए ये छोटे-छोटे काम जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बदलाव बड़े प्रयासों से ही आए। कई बार रोज की अच्छी आदतें भी जीवन को बेहतर बना देती हैं। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत अच्छे माहौल और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहते हैं, तो इन आसान आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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