सुबह उठते ही भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, दिनभर बनी रहती है नेगेटिव एनर्जी

कई बार हम बिना वजह थकान, चिड़चिड़ापन या काम में मन न लगने की शिकायत करते हैं। वास्तु के अनुसार इसकी एक बड़ी वजह सुबह की कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं। दिन की शुरुआत अगर गलत तरीके से हो जाए, तो पूरा दिन बिगड़ा हुआ महसूस होता है। अगर आप चाहते हैं कि दिन अच्छा जाए, मन शांत रहे और काम में सफलता मिले, तो कुछ बातों पर जरूर ध्यान दें। आइए जानते हैं, सुबह उठते ही कौनसी गलतियां नहीं करनी चाहिए-

उठते ही मोबाइल देखना- सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठाना वास्तु और मानसिक सेहत- दोनों के लिए ठीक नहीं माना जाता। इससे दिमाग पर अचानक दबाव पड़ता है और नेगेटिव सोच हावी हो सकती है। कोशिश करें कि उठते ही मोबाइल न देखें। कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद कम से कम 15–20 मिनट तक मोबाइल से दूरी रखें, पानी पिएं और दिन की शुरुआत शांत मन से करें।

बिस्तर पर बैठे-बैठे ही दिन की चिंता करना- सुबह-सुबह पैसों, काम या रिश्तों की चिंता करना पूरे दिन की एनर्जी खराब कर देता है। वास्तु के अनुसार सुबह का समय सकारात्मक सोच के लिए होता है। उठते ही दो मिनट आंख बंद कर अच्छी बात सोचें।

बिना मुंह धोए कुछ खाना या चाय पीना: वास्तु में इसे अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे दिनभर बेचैनी बनी रहती है। सुबह उठकर सबसे पहले मुंह धोना और पानी पीना बेहतर माना गया है।

बिना सूर्य दर्शन किए दिन की शुरुआत: वास्तु और शास्त्रों में सुबह सूर्य को देखना या नमस्कार करना शुभ माना गया है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और दिनभर आलस कम रहता है।

गुस्सा न करें: सुबह उठते ही गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन दिखाना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। वास्तु और मानसिक शांति के हिसाब से माना जाता है कि सुबह का मूड पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत गुस्से या नाराजगी से हो जाए, तो काम बिगड़ते हैं और मन अशांत रहता है। कोशिश करें कि सुबह उठते ही गहरी सांस लें, मन को शांत रखें और किसी से उलझने से बचें। इससे दिन ज्यादा अच्छा और संतुलित महसूस होगा।