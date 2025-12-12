Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़morning 5 habits from gita that bring prosperity peace and positive energy in life
सुबह की 5 आदतें जो बदल देती हैं किस्मत का रुख, गीता के ये नियम लाते हैं बरकत

सुबह की 5 आदतें जो बदल देती हैं किस्मत का रुख, गीता के ये नियम लाते हैं बरकत

संक्षेप:

सुबह की पांच आदतें जैसे ब्रह्ममुहूर्त में उठना, ईश्वर स्मरण, सूर्य को अर्घ्य, श्रीकृष्ण पूजा और दान करना जीवन में बरकत, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। गीता में बताए इन नियमों से किस्मत तक बदल जाती है।

Dec 12, 2025 06:21 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

सुबह की शुरुआत जैसी होती है, पूरा दिन भी अक्सर वैसा ही बीतता है। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत की कमी बनी रहती है। योजनाएं बनती हैं, लेकिन पूरी नहीं होतीं। मन बेचैन रहता है और दिमाग हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। शास्त्रों में खासकर श्रीमद्‍भगवद्गीता में साफ कहा गया है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से भी बदलती है। सुबह की कुछ छोटी-छोटी बातें इंसान की सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा तक बदलने की ताकत रखती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्योदय से पहले उठें

इन्हीं आदतों में सबसे पहली आदत है सूर्योदय से पहले उठना। गीता में ‘काल’ यानी समय को सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। जो इंसान समय पर उठकर अपने दिन को सही दिशा देता है, उसके काम सहज रूप से सफल होने लगते हैं। सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्ममुहूर्त कहलाता है, यह समय मन को स्थिर करने, ध्यान लगाने, योग करने और स्पष्ट सोच विकसित करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। वैज्ञानिक तौर पर भी यह साबित हो चुका है कि इस वक्त उठने वाला व्यक्ति ज्यादा शांत, चुस्त और एकाग्र रहता है।

सुबह उठकर तुरंत करें ये काम

दूसरी आदत है जागते ही ईश्वर को याद करना। सुबह उठने के तुरंत बाद मन कोमल और शांत होता है। ऐसे में राधे-कृष्ण, सीता-राम या नारायण-नारायण जैसे मंत्रों का जाप करने से दिनभर के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हथेलियों का दर्शन करने की परंपरा भी इसी कारण है, यह न केवल आस्था जगाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है।

सूर्य देव घर में लाएं समृद्धि का प्रहाव

इसके बाद आती है सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा। माना जाता है कि सूर्य देव से ऊर्जा और स्वास्थ्य मिलता है। तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से मन स्थिर रहता है, नकारात्मकता दूर होती है और घर में समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। नियमित अर्घ्य देने वाले लोगों में निर्णय क्षमता भी मजबूत देखी गई है।

तुलसी, चंदन लाएंगे सकारात्मक ऊर्जा

चौथी आदत है श्रीकृष्ण की भक्ति और पूजा। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, “मां शरणं वृज”, यानी जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका कल्याण करता हूं। सुबह चंदन से ‘ॐ’ और ‘स्वस्तिक’ बनाकर उस पर तुलसी के पत्ते चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पर्यावरण विज्ञान भी मानता है कि तुलसी शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है।

कर्म और दान सबसे जरूरी

अंत में सकारात्मक कर्म और दान सबसे जरूरी है। सुबह कुछ सेवा या दान करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि जीवन में बरकत भी बढ़ती है। मन हल्का रहता है, सोच साफ होती है और घर में खुशहाली टिकती है।

इन पांच आदतों को अगर कोई इंसान ईमानदारी से अपनाता है, तो मेहनत का फल भी तेजी से मिलता है, मन की बेचैनी कम होती है और जीवन में स्थिरता आती है, ठीक वैसी, जैसी गीता में बताए गए मार्ग पर चलने वालों को मिलती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने