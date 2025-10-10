moonrise time karwa chauth 10 october 2025 citywise chand kab niklega in rajasthan Alwar bikaner jodhpur jaipur karwa chauth moon rise timing: करवा चौथ पर आज राजस्थान में जानें सबसे पहले कहां निकलेगा चांद, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़moonrise time karwa chauth 10 october 2025 citywise chand kab niklega in rajasthan Alwar bikaner jodhpur jaipur

karwa chauth moon rise timing: करवा चौथ पर आज राजस्थान में जानें सबसे पहले कहां निकलेगा चांद

aaj chand kab niklega, moon rise timing Rajasthan:  करवाचौथ का व्रत आज रखा जा रहा है। राजस्थान में महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं।  व्रत के बाद महिलाओं को चांद का इंतजार रहता है। आइए जानें राजस्थान के विभिन्न शहरों में कब निकलेगा चांद

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 10:26 AM
share Share
Follow Us on
karwa chauth moon rise timing: करवा चौथ पर आज राजस्थान में जानें सबसे पहले कहां निकलेगा चांद

सुहागिन महिलाएं आज करवा चौथ का व्रत रखेंगी। पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। साम को चांद की पूजा कर पति को छन्नी से एक साथ देखने की परंपरा है। अगर आप राजस्थान में हैं और चांद का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सबसे पहले चांद भरतपुर में दिखेगा, इसके बाद धौलपुर, कोटा, जोधपुर के बाद फिर सबसे आखिर में जैसमेर में दिखेगा। जैसलमेर के लोगों को चांद के लिए काफी इंतजरा करना पड़ेगा।

कैसे करें व्रत
करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार से सुसज्जित हो 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखते हुए महिलाएं भगवान शिव एवं चंद्रमा की पूजा अर्चना करती हैं तथा रात्रि में चन्नी एवं चंद्रमा से एक साथ अपनी पत्नी को देखते हैं। पति से आशीर्वाद लेने के बाद पति द्वारा जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती है।

चांद निकलने का समय राजस्थान

भरतपुर moonise time bharatpur -8.16 मिनट पर

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

डीग moonise time deeg-8.16 मिनट पर

धौलपुर moonise time dholpur-8.16 मिनट पर

अलवर moonise time Alwar-8.16 मिनट पर

करौली moonise time karauli -8.20 मिनट पर

दौसा moonise time dausa-8.21 मिनट पर

अनूपगढ़ moonise time Anupgarh-8.28 मिनट पर

कोटा moonise time Kota-8.28 मिनट पर

अजमेर moonise time Ajmer -8.30 मिनट पर

नागौर moonise time nagaur-8.31 मिनट पर

जोधपुर moonise time Bhilwara-8.37 मिनट पर

हनुमानगढ़ moonise time hanumangarh-8.22 मिनट पर

जयपुर moonise time jaipur-8.24 मिनट पर

सीकर moonise time Sikar-8.24 मिनट पर

बीकानेर moonise time Bikaner -8.26 मिनट पर

भीलवाड़ा-8.33 मिनट पर

टोंक-8.26 मिनट पर

बूंदी-8.27 मिनट पर

उदयपुर-8.38 मिनट पर

जैसलमेर-8.44 मिनट पर

Karwa Chauth karwa chauth puja time
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने