karwa chauth moon time: करवा चौथ 10 अक्टूबर को राजस्थान के शहरों में कब निकलेगा चांद
इस बार करवाचौथ का व्रत 10 अक्तूबर को होगा। यह व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवाचौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवाचौथ के दिन सिद्धि योग एवं कृतिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है।जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में गणेश जी और करवा माता की पूजा की जाती है। इस साल पूजा का मुहूर्त शाम 5.57 बजे से लेकर रात 7.11 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय यानी चंद्रमा का दीदार रात 8.13 बजे होगा। व्रत के दौरान करवा माता, भगवान गणेश और चंद्रमा की विधिपूर्वक पूजा की जाती है।
राजस्थान के शहरों में चांद निकलने का समय (Karwa Chauth 2024 Chaand Nikalne Ka Samay)
शहर (City) चांद निकलने का समय (Moonrise Time)
moon time in Jaipr जयपुर में 8:22 मिनट पर
Moon Time Jodhpur जोधपुर रात 08:38 मिनट
Moon Time Alwar अलवर 08:19 मिनट पर
Moon Time Sikarसीकर रात 8 बजकर 03 मिनट
Moon Time उदयपुर रात 8 बजकर 20 मिनट
Moon Time jaisalmer जैसलमेर रात 8 बजकर 25 मिनट
Moon Time bikaner 8 बजकर 13 मिनट