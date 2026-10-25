Moon Rise Time Today: आज आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद? खीर रखने का सही समय भी जानें

शरद पूर्णिमा 2026: जानें आज दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान समेत देश के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय क्या है। चंद्रमा को अर्घ्य कब दें, मां लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और खीर को चांदनी में रखने का सही समय कौन-सा है, यहां पढ़ें पूरी जानकारी।

Moon Rise Time Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन करने और मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शहर में चांद निकलने का समय जरूर जान लें। इस बार 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन कई घरों में खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने वाले श्रद्धालुओं के लिए चंद्रोदय का समय जानना भी जरूरी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में चांद निकलने के समय में अंतर रहेगा। ऐसे में जानिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत प्रमुख राज्यों के शहरों में कितने बजे चंद्रोदय होगा और खीर रखने के लिए किस समय का ध्यान रखना चाहिए।

शरद पूर्णिमा 2026 कब है? इस साल शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर, रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर समाप्त होगी। पूर्णिमा की रात 25 अक्टूबर को पड़ने के कारण इसी दिन चंद्रमा की पूजा और खीर रखने की परंपरा निभाई जाएगी।

शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसी वजह से चंद्र देव की पूजा और चांदनी में खीर रखने का खास महत्व माना जाता है।

शरद पूर्णिमा 2026: राज्यवार चंद्रोदय का समय 25 अक्टूबर को अलग-अलग शहरों में चंद्रमा निकलने का समय अलग रहेगा। नीचे प्रमुख शहरों के अनुसार चंद्रोदय का समय दिया गया है-

उत्तर भारत - दिल्ली: नई दिल्ली में शाम 5:00 बजे

- उत्तर प्रदेश: लखनऊ में शाम 4:47 बजे, कानपुर में शाम 4:50 बजे, प्रयागराज में शाम 4:45 बजे, वाराणसी में शाम 4:40 बजे

- उत्तराखंड: देहरादून में शाम 4:55 बजे, हरिद्वार में शाम 4:55 बजे

- राजस्थान: जयपुर में शाम 5:08 बजे, जोधपुर में शाम 5:20 बजे, उदयपुर में शाम 5:19 बजे

- पंजाब: अमृतसर में शाम 5:06 बजे, लुधियाना में शाम 5:03 बजे

- हरियाणा: गुरुग्राम में शाम 5:01 बजे, फरीदाबाद में शाम 5:00 बजे

- हिमाचल प्रदेश: शिमला में शाम 4:57 बजे

- जम्मू-कश्मीर: जम्मू में शाम 5:05 बजे

मध्य और पश्चिम भारत - मध्य प्रदेश: भोपाल में शाम 5:05 बजे, इंदौर में शाम 5:12 बजे, जबलपुर में शाम 4:55 बजे

- महाराष्ट्र: मुंबई में शाम 5:28 बजे, पुणे में शाम 5:25 बजे, नागपुर में शाम 5:01 बजे, नासिक में शाम 5:24 बजे

- गुजरात: अहमदाबाद में शाम 5:25 बजे, वडोदरा में शाम 5:24 बजे, राजकोट में शाम 5:34 बजे

- गोवा: पणजी में शाम 5:28 बजे

- छत्तीसगढ़: रायपुर में शाम 4:50 बजे

पूर्वी भारत - बिहार: पटना में शाम 4:31 बजे, गया में शाम 4:33 बजे

- झारखंड: रांची में शाम 4:33 बजे, जमशेदपुर में शाम 4:30 बजे

- पश्चिम बंगाल: कोलकाता में शाम 4:21 बजे, सिलीगुड़ी में शाम 4:16 बजे

- ओडिशा: भुवनेश्वर में शाम 4:34 बजे

दक्षिण भारत - तमिलनाडु: चेन्नई में शाम 5:04 बजे, कन्याकुमारी में शाम 5:20 बजे

- कर्नाटक: बेंगलुरु में शाम 5:15 बजे

- तेलंगाना: हैदराबाद में शाम 5:07 बजे

पूर्वोत्तर भारत - असम: गुवाहाटी में शाम 4:03 बजे

ये समय प्रमुख शहरों की उपलब्ध चंद्रोदय सूचियों के अनुसार हैं। अपने शहर के स्थानीय पंचांग से समय की पुष्टि जरूर कर लें। एक ही राज्य के अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय के समय में अंतर हो सकता है।

शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का शुभ मुहूर्त शरद पूर्णिमा पर खीर को चांदनी में रखने की परंपरा है। कई परिवार रात में दूध और चावल से खीर बनाते हैं और चंद्रमा को भोग लगाने के बाद इसे चांदनी में रखते हैं। पंचांग के अनुसार, 25 अक्टूबर की रात मां लक्ष्मी की कोजागरी पूजा के लिए निशीथ काल रात 11 बजकर 40 मिनट से 26 अक्टूबर की रात 12 बजकर 31 मिनट तक बताया गया है। यह निशीथ काल का समय है।

खीर रखने के लिए चंद्रोदय के बाद का समय चुना जा सकता है। अगर आप निशीथ काल में मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो अपने शहर के अनुसार मुहूर्त देख लें। खीर को साफ बर्तन में रखें और धूल-मिट्टी या कीड़ों से बचाने के लिए जाली से ढक दें।

शरद पूर्णिमा पर कैसे करें चंद्रमा की पूजा? शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद उनके दर्शन करें और साफ जल से अर्घ्य दें। इसके बाद चंद्र देव का स्मरण करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। कई घरों में इस दिन व्रत रखने की परंपरा भी है। व्रत करने वाले लोग अपनी सेहत और परिवार की मान्यता के अनुसार नियमों का पालन करें। पूजा के बाद खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जा सकता है।

शरद पूर्णिमा पर खीर क्यों रखी जाती है? धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान गुण होते हैं। इसी विश्वास के कारण लोग खीर को चांदनी में रखते हैं और अगली सुबह प्रसाद के रूप में खाते हैं।