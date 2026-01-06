Hindustan Hindi News
Moonrise time : जानें आज राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर समेत तमाम जिलों में कब निकलेगा चांद

संक्षेप:

Moonrise time Rajasthan Aaj chand kitne baje niklega : आज राजस्थान में तिलकुटा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है।जानें आज राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर समेत तमाम जिलों में कब निकलेगा चांद 

Jan 06, 2026 07:39 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Moonrise time Rajasthan Aaj chand kitne baje niklega : आज राजस्थान में तिलकुटा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। माघ कृष्णा चतुर्थीको संकष्ट चौथ का व्रत रखा जाता है। राजस्थान में तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में लोग सुबह स्नान कर उपवास का संकल्प लेकर व्रत करते हैं। यह व्रत माताएं संतान के लिए रखती हैं। अपने से बड़ी महिलाओं को भेंट कर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। मान्यता है कि आज के व्रत को रखने से संतान की दीर्घायु होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूरा माना जाता है। इस व्रत में सुबह से चन्द्रोदयकाल तक नियमपूर्वक रहना जरूर मानने होते है। मनको काबूमें रखे। चन्द्रोदय होने पर मिट्टीकी गणेशमूर्ति बनाकर उसे स्थापित करें। गणेशजीके साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मूर्तिमें गणेशजी की स्थापना करके विधिपूर्वक उनका पूजन कंरें। इस प्रकार कल्याणकारी सकट चौथ व्रत का पालन करके मनुष्य धन-धान्य से सम्पन्न होता है। वह कभी कष्टमें नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थी को परम उत्तम गौरी व्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी-गणों सहित गौरीजीकी पूजा करनी चाहिए। तिलकुटा चौथ पर महिलाएं तिल को गुड़ में मिलाकर कूट कर लड्डू बनाती हैं।

ये भी पढ़ें:Sakat Chauth Vrat Katha: आज सकट चौथ पर पढ़ें गणेश जी, देवरानी वाली पौराणिक कथा

यहां देखें राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अलवर समेत तमाम जिलों में किस समय चांद निकलेगा

राजस्‍थान

जयपुर चांद टाइम-21:00 बजे

अलवर में चांद-: 20:58 बजे

अजमेर चांद समय-21:08 बजे

जोधपुर चांद समय-20:57 बजे

कोटा में चांद का समय- 21:09 बजे

अलवर में चांद निकलने का समय- 21:03 बजे

बीकानेर में चांद निकलने का समय- 21:02 बजे

जैसलमेर में चांद निकलने का समय- 21:068 बजे

उदयपुर में चांद निकलने का समय- 21: 19 बजे

चुरू में चांद निकलने का समय- 20:49 बजे

दौसा में चांद निकलने का समय- 21:05 बजे

टोंक में चांद निकलने का समय- 21:10 बजे

