मंगलदेव से है इस रत्न का संबंध, कितनी रत्ती का होना चाहिए, इसको भी जानना जरूरी?
Moonga Gemstone: मंगलदेव से है इस रत्न का संबंध, इसलिए अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो मूंगा पहना जाता है। इसको पहनने के साथ ही इससे जुड़े कई नियमों का पालन भी किया जाता है।
मोती की भांति मूंगा भी खनिज रत्न नहीं है, इसीलिए खनिजविज्ञान इस पर ध्यान नहीं देते । मोती के समान यह भी समुद्र से मिलता है और उसी के समान इसका घटक पदार्थ भी केलशियम कार्बोनेट ही है। इन दो विशेषताओं के अतिरिक्त इनमें कोई समानता नहीं है। मोती अपनी आकर्षक मुक्ता-आभा के कारण रत्नों में गिना जाता है। मूंगा भी अपने आकर्षक रंग और चमक के कारण ही रत्नों में गिना गया है। मंगलदेव से है इस रत्न का संबंध, इसलिए अगर कुंडली में मंगल सही नहीं है तो आपको मंगल दोष परेशान करेंगे। इसलिए इस मजबूत करने के लिए मूंगा पहना जाता है। इसको पहनने के साथ ही इससे जुड़े कई नियमों का पालन भी किया जाता है।
किस राशि को पहनना चाहिए मूंगा?
मूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए पहना जाता है। इस राशि के स्वामी मंगल है, इसके अलावा मेष राशि के लोगों को भी मूंगा पहनना चाहिए, क्योंकि इस राशि के स्वामी भी मंगल हैं। मंगल देव और हनुमान जी से जुड़ा होने के कारण मूंगा पहनने के बाद व्यक्ति को डर नहीं लगता है। इसके अलावा आपकी लीडरशिप स्किल भी मजबूत होते हैं।
कब नहीं पहनना चाहिए मूंगा और क्या सावधानी लेनी चाहिए
इसको पहनने का फैसला आपको अपने लेवल पर नहीं लेना चाहिए, इसको पहनने के लिए आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच स्थिति में हो और अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो मूंगा पहनना आपके लिए दिक्कत दे सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल 6वें, 8वें, या 12वें भाव में अशुभ भाव में हो, तो इसे पहनने करने से पहले ज्योतिषी की राय लेना जरूरी है। अन्य कोई अन्य मंगल से प्रभावित हो रहा है और उसके कारण नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो बिना परामर्श के मूंगा न पहनें। किसी ज्योतिषीय परामर्श के बाद से ही मूंगा धारण करें, ताकि आपकी कुंडली के अनुसार सही रिजल्ट दे और कोई नेगेटिव असर न डाले। इसके अलावा अगर मूंगा पहनने जा रहे हैं, तो इसकी रत्ती कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने रत्ती का मूंगा आपको लाभ देगा, इसके लिए ज्योतिष ही आपको बता सकता है। इसका वजन आपकी कुंडली को देखकर ही समझ आएगा। अगर कम रत्ती का पहन लिया तो भी नुकसान है और अधिक रत्ती का पहन लिया तो भी आपको लाभ नहीं होगा। इसके अलावा मूंगा की असली क्वॉलिटी भी आपको किसी रत्न ज्योतिष से ही पता चल सकती है। बेकार और फर्जी मूंगा आपको लाभ नहीं देगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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