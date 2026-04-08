Gemstone: इस रत्न को पहनते ही करियर में मिलती है ग्रोथ, पहनने से बचें इस राशि के लोग
रत्नशास्त्र के हिसाब से मूंगा ऐसा रत्न है जो करियर में अच्छी ग्रोथ दे सकता है। हालांकि इसके पहनने के कई नियम भी हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में।
ज्योतिष और रत्न शास्त्र में हर एक रत्न को खास महत्व जाता है। पुखराज, मोती, हीरा और पन्ना अपने आप में खास होते हैं। रत्नशास्त्र की दुनिया में मूंगा को भी काफी पावरफुल माना जाता है। मान्यता है कि सही रत्न पहनने से जिंदगी में आने वाली बाधाएं कम होती है और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। इसी के साथ काम में भी आगे बढ़ने के एनर्जी मिलती है। लोग अलग-अलग वजहों से रत्न धारण करते हैं। वहीं करियर में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए भी लोग रत्न का सहारा लेते हैं। जो लोग करियर में उतार-चढ़ाव देखते हैं, उन्हें मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है।
मंगल और मूंगा का कनेक्शन
मूंगा को मंगल से जुड़ा माना जाता है। माना जाता है कि मूंगा को धारण करने से सही एनर्जी मिलती है और हर काम को करने की हिम्मत मिलती है। जो लोग इसे धारण करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही इसकी मदद से हर काम में मन लगता है क्योंकि इससे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होता है।
ये लोग पहन सकते हैं मूंगा
जिन लोगों को बार-बार रुकावट महसूस होती है या काम में मन नहीं लगता उन लोगों को भी मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं रत्न शास्त्र के हिसाब से स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए मूंगा किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। हालांकि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले एक बार कुंडली को किसी जानकार ज्योतिष को दिखाकर ही रत्न पहनना चाहिए।
इन राशियों को रहना चाहिए दूर
हर रत्न काफी फलदायी होते हैं लेकिन सभी के लिए नहीं। ज्योतिष और रत्न शास्त्र के हिसाब से मूंगा हर किसी पर अच्छा असर नहीं डालता है। शास्त्र के हिसाब से मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोगों को मूंगा से दूर रहना चाहिए और अगर इसे धारण करना ही है तो ज्योतिषी की सलाह पर ही ये काम करें नहीं तो इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। दरअसल गलत रत्न धारण करने की वजह से मन में बैचेनी और काम में रुकावटें आ सकती हैं।
ऐसे धारण करें मूंगा
मूंगा को धारण करने का सही नियम भी पता होना जरूरी है। इसे हमेशा चांदी या फिर तांबे में ही जड़वाकर पहनना चाहिए। साथ ही नियम के हिसाब से इसे मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। सबसे पहले मूंगा को कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करन लेना चाहिए। शुद्धीकरण के बाद इसे अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। धारण करते वक्त अपने ईष्ट देवता को मन ही मन याद करना बेहतर माना जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें