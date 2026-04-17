रत्नशास्त्र: मूंगा इन 5 राशियों की जिंदगी को बनाता है आसान, तुरंत दूर होती हैं ये तीन परेशानियां
मूंगा की गिनती रत्न शास्त्र की दुनिया में सबसे ज्यादा असर करने वाले रत्नों में होती है। मूंगा हर किसी को सूट नहीं करता है। ये सिर्फ 5 राशियों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आता है।
रत्नशास्त्र में कई ऐसे रत्नों का जिक्र है जो किसी की भी जिंदगी पलट सकते हैं। शास्त्र के हिसाब से हर ग्रह का एक खास रत्न होता है जो उसकी एनर्जी को मजबूत करता है। बात की जाए मूंगा की तो इसे रेड कोरल भी कहा जाता है। मूंगा का संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह साहस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस का ग्रह माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है वो लोग आसानी से कोई भी फैसला ले लेते हैं। वहीं जिनकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर होता है उनमें किसी ना किसी तरह का डर रहता है और हर वक्त घबराहट सी बनी रहती है। इसके अलावा ऐसे लोगों के काम भी अटकते जाते हैं। ऐसे में मूंगा कई लोगों के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि ये मंगल ग्रह की एनर्जी को और भी मजबूत कर देता है। हालांकि ये हर किसी को सूट नहीं करेगा। तो ऐसे जानते हैं कि आखिर किन राशियों के लिए मूंगा वरदान साबित हो सकता है?
इन 5 राशियों के लिए शुभ होता है मूंगा
मेष राशि
मेष राशि वालों के मूंगा अच्छा साबित होता है। दरअसल इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। ऐसे में इनके लिए मूंगा धारण करना काफी शुभ माना जाता है। रत्न शास्त्र के अनुसार मूंगा मेष राशि के जातक में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। साथ ही मेष राशि वालों में किसी भी फैसले को लेने की क्षमता भी मजबूत होने लगती है। इसके अलावा मेष राशि वाले धीरे-धीरे करियर और बिजनेस में अच्छा करने लग जाते हैं।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मूंगा वरदान जैसा साबित हो सकता है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल ही है। ऐसे में मूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसे धारण करने से वृश्चिक राशि वालों का मानसिक तनाव कम होता है। इसी के साथ व्यक्ति को अंदर से काफी अच्छा महसूस होता है। वृश्चिक राशि के जो लोग काम में फोकस कम कर पाते हैं उन्हें भी मूंगा पहनने से लाभ मिल सकता है।
सिंह राशि
मूंगा सिंह राशि वालों के लिए सूटेबल है। रत्न शास्त्र के हिसाब से जब सिंह राशि का कोई व्यक्ति मूंगा पहनता है तो उसकी निर्णय क्षमता सबसे पहले बढ़ती है और ऐसे में वो जिंदगी से जुड़े हर फैसले सही से ले पाता है। साथ ही सिंह राशि वालों का कॉन्फिडेंस भी मूंगा पहनने से बढ़ता है। अगर किसी काम में रुकावट आ रही है तो सिंह राशि वालों के लिए मूंगा फायदेमंद साबित हो सकता है।
धनु राशि
धनु राशि वाले जब मूंगा धारण करते हैं तो उनकी जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से धनु राशि वाले हर स्थिति में पहले बहुत घबरा जाते हैं। ऐसे में मूंगा पहनने से उनकी ये दिक्कत खत्म हो सकती है। अगर धनु राशि के किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका काम या मन स्थिर नहीं हो पा रहा है तो उसे ज्योतिषी की सलाह पर मूंगा जरूर पहनना चाहिए।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए भी मूंगा किसी वरदान से कम नहीं साबित होता है। इस राशि के लोगों को मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। इस राशि के लोग कई बार फैसला सही से नहीं कर पाते हैं या फिर कन्फ्यूज रहते हैं। ऐसे में मूंगा इन्हें मजबूती दे सकता है।
मूंगा पहनने का सही तरीका
मूंगा को हमेशा तांबे या फिर सोने में जड़वाकर ही पहनना शुभ माना जाता है। इसे हमेशा मंगलवार के दिन ही धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले मूंगा को गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए। आप चाहे तो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का शांत मन से 108 बार जाप करें। रत्न शास्त्र के हिसाब से मूंगा को हमेशा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ही धारण करना चाहिए।
ये 3 दिक्कतें दूर करता है मूंगा
मूंगा धारण करने से तीन दिक्कतें आसानी से दूर हो जाती है। सबसे पहला तो ये कि अगर किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो उसे बढ़ाता है। दूसरा ये है कि मूंगा व्यक्ति के डर को खत्म करके उसमें साहस जगाता है। साथ ही इसके अलावा मूंगा निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करके जिंदगी में स्टेबिलिटी ले आता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्न शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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