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आज से इन राशियों का बदलेगा भाग्य, सूर्य, गुरु, बुध, चंद्र गोचर से होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Moon Transit Sun Rashifal Mercury Jupiter 2026 : आज के दिन चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि में भी हो रहा है, जहां गुरु ग्रह विराजमान हैं। वहीं, आज के दिन तीन ग्रहों की युति भी बन रही है, जिससे कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।

आज से इन राशियों का बदलेगा भाग्य, सूर्य, गुरु, बुध, चंद्र गोचर से होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

Moon Transit Sun Rashifal Mercury Jupiter : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों के राजा, चंद्रमा मन के कारक और बुध ग्रहों के राजकुमार माने गए हैं। जब भी दो या तीन ग्रह एक साथ एक राशि में आते हैं तो इससे युति का निर्माण होता है। आज के दिन तीन ग्रहों की युति बन रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 जुलाई 2026 को चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं, जिसमें पहले से ही सूर्य और बुध विराजमान हैं। वहीं, आज के दिन चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि में भी हो रहा है, जहां गुरु ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और चंद्र और गुरु मिलकर गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, और बुध की चाल से किन राशियों का भाग्योदय हो सकता है-

आज से इन राशियों का बदलेगा भाग्य, सूर्य, गुरु, बुध, चंद्र गोचर से होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, बुध, चंद्र की युति से किन राशियों को होगा लाभ?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, चंद्र और बुध की युति का निर्माण लाभदायक माना जा रहा है। तीन ग्रहों की युति से मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, और धनु राशि को लाभ होगा।

इस समय स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कला से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है। कोई बड़ी खुशखबरी सुना सकता है। सोशल कनेक्शन में वृद्धि होगी। घर में चल रही दिक्कतें सॉल्व होने लगेंगी।

गुरु और चंद्र की युति कर्क राशि में बनने से किन राशियों को लाभ होगा?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्र की कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा की युति का निर्माण अति शुभदायक माना जा रहा है, जीसी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। इस युति से मेष राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मीन राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि को लाभ होगा।

गोचर के दौरान अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। करियर में अपनी एनर्जी और मेहनत दोनों ही अपना जलवा बिखेरेंगे। मान-सम्मान और अधिक मजबूत होता नजर आएगा। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील आगे बढ़ सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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