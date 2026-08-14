15 अगस्त को शुक्र की राशि में चंद्रमा का गोचर, इन तारीखों में जन्मे लोगों की बदलेगी लाइफ
15 अगस्त को चंद्रमा का गोचर, इन तारीखों में जन्मे लोगों की बदलेगी लाइफ। मूलांक 4, 5, 6, 7 और 8 वालों पर कन्या राशि में चंद्रमा के प्रभाव से दिनचर्या, रिश्ते और जिम्मेदारियों में क्या बदलाव आएगा जानें।
आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हमारे मन और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालती है। ज्योतिष के अनुसार, 15 अगस्त 2026 को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि व्यावहारिक, सावधान और बारीकियों पर ध्यान देने वाली होती है। इस गोचर के दौरान जीवन में जहां गड़बड़ी है, उसे सुधारने का मौका मिलता है। दिनचर्या व्यवस्थित करने, पैसों का हिसाब रखने और रिश्तों की अनबन सुलझाने की प्रेरणा मिलती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, खासकर कुछ तारीखों में जन्मे लोगों पर इसका असर ज्यादा गहरा रहेगा।
मूलांक 4 वालों पर असर
4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों के अंदर इस समय बिखरी जिंदगी को समेटने की जोरदार इच्छा जागेगी। अधूरे काम, अव्यवस्थित योजनाएं, बकाया बिल या ऑफिस के छूटे काम अचानक याद आने लगेंगे। चीजें बिखरी लगें, तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है। फोन या लैपटॉप से फालतू चीजें हटाएं और घर-ऑफिस का काम व्यवस्थित करें। एक साथ कई समस्याओं के बारे में सोचकर खुद को थकाने की बजाय एक असली समस्या को हल करने पर ध्यान दें। इससे मन हल्का रहेगा और काम आगे बढ़ेगा।
मूलांक 5 वालों पर असर
5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह गोचर बातचीत, पढ़ाई, यात्रा और काम की प्लानिंग से जुड़ा रहेगा। ढेर सारे विकल्प या बातें सामने आ सकती हैं, जिससे ध्यान भटक सकता है और थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी जरूरी ईमेल, मैसेज, दस्तावेज या मीटिंग को संभालकर निपटाएं। दिनचर्या में छोटा बदलाव करने का यह अच्छा समय है। सोच तेज और सटीक बनेगी, लेकिन छोटी-मोटी देरी के लिए खुद को दोष न दें। शांत रहकर एक-एक काम निपटाएं तो नतीजे बेहतर मिलेंगे।
मूलांक 6 वालों पर असर
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का ध्यान इस दौरान रिश्तों, घर के माहौल, सुख-सुविधाओं, खान-पान और अपनी देखभाल पर रहेगा। मन, कमरा या घर साफ-सुथरा करने, सेहत सुधारने और परिवार के किसी पुराने मामले को सुलझाने का करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा याद दिलाएगा कि रिश्तों और प्यार को सिर्फ बातों की नहीं, रोज की देखभाल और सम्मान की जरूरत होती है। छोटी-छोटी परवाह और नियमित दिनचर्या से घर का माहौल सुधर सकता है। खुद की देखभाल भी ना भूलें।
मूलांक 7 वालों पर असर
7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों को अपनी अंदरूनी दुनिया यानी विचारों को दुरुस्त करने की जरूरत महसूस होगी। मन एकांत और गहराई से सोचने की ओर झुकेगा। पुराने फैसलों, आध्यात्मिक साधना, सोने के समय और अपनों से आई भावनात्मक दूरी पर विचार चल सकता है। थोड़ी देर अकेले बैठकर डायरी लिखना, ध्यान करना या शांत होकर योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। इससे साफ दिखेगा कि भीतर क्या सुधार करना है। शांति से समय बिताने से स्पष्टता बढ़ेगी।
मूलांक 8 वालों पर असर
8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों को पैसों, सेहत, करियर या जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। अचानक एहसास होगा कि बहुत सी जिम्मेदारियां अकेले ढो रहे थे। यह समय खातों को साफ करने, कागजात जांचने, बचत व्यवस्थित करने और करियर को सही ढांचा देने का है। बड़ा फैसला लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। जो चीजें या आदतें अब काम की नहीं रहीं उन्हें पीछे छोड़ दें। इससे जीवन हल्का और तनावमुक्त हो जाएगा। सही व्यवस्था से बोझ कम होगा।
चंद्रमा का यह गोचर छोटी समस्याओं को थोड़ा बड़ा दिखा सकता है, लेकिन उसका असली मकसद जिंदगी को सही ढर्रे पर लाना है। इन दिनों अपनी कमियों को सुधारें और नई शुरुआत करें। व्यवस्थित रहकर आगे बढ़ने से फायदा होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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