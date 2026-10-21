आज से 3 राशियों की बल्ले-बल्ले, शनि की राशि में राहु और चंद्रमा का मिलन
chandrama kumbh rashi: आज 21 अक्टूबर 2026 को मन के कारक चंद्रमा शनि की राशि में आ गए हैं। जिससे राहु और चंद्रमा का मिलन हुआ है। राहु-चंद्रमा की युति तीन राशियों के लिए लाभकारी साबित होगी। जानें पंडित जी से इन राशियों के बारे में।
Moon-Rahu conjunction 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का कुंभ गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 21 अक्तूबर को तड़के 4 बजे के करीब कुंभ राशि में गोचर कर गए हैं और इस राशि में 23 अक्तूबर तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। जबकि शनि अनुशासन और कर्म का कारक है। कुंभ राशि में मायावी ग्रह राहु पहले से विराजमान हैं। इस तरह से कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति बन रही है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। पंडित जी बताते हैं कि अक्सर राहु के नाम सुनते ही लोगों के मन में अशुभ या नकारात्मक परिणाम मिलने की बात आती है। लेकिन राहु के साथ चंद्रमा की युति हमेशा नकारात्मक परिणाम ही देती है, ऐसा भी नहीं है। राहु-चंद्रमा की युति कुछ राशियों को लाभ दे सकती है। जानें शनि की कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु का मिलन किन 3 राशियों के लिए अच्छा रहेग
मेष राशि:
पंडित जी का कहना है कि राहु आकस्मिक घटनाओं का कारक है। इसलिए जिस भी राशि पर प्रभाव डालता है उसे तुरंत परिणाम प्रदान देता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। राहु-चंद्रमा के प्रभाव से इस समय आपको आकस्मिक अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में बदलाव के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति में बदलाव संभव है। मानसिक तौर पर बोझ कम हो सकता है। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है।
कन्या राशि:
कन्या राशि के लिए यह समय सकारात्मक परिणामों वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके धन की स्थिति में आकस्मिक अच्छा बदलाव हो सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी संबंधित परेशानियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। अपनों के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण काम में सफल प्राप्त कर सकते हैं। निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।
धनु राशि:
धनु राशि के लिए राहु-चंद्रमा की युति अच्छे परिणाम प्रदान कर सकती है। इस समय अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो अचानक वापस आ सकता है। काम का तनाव कम होगा। कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। उच्चाधिकारियों के साथ रिश्तों में सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। परिवार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान