कल पूरे दिन राहु के प्रभाव में रहेंगे चंद्रमा, 5 राशियों की बुलंद रहेगी किस्मत
Chandra gochar 30 october: चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में सबसे तेज गति से गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। यह किसी भी नक्षत्र में सिर्फ एक दिन ही रहते हैं। करवा चौथ के अगले दिन चंद्रमा पूरे दिन राहु के प्रभाव में रहने वाले हैं। जानें चंद्र गोचर से किन राशियों को लाभ होगा।
Chandra gochar: ज्योतिष में चंद्रमा का आर्द्रा नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा किसी भी राशि में सिर्फ एक दिन गोचर करता है। करवा चौथ के ठीक अगले दिन यानी 30 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे और 31 अक्टूबर को तड़के 4 बजे तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा का होना जातक के मानसिक, भावनात्मक और व्यक्तित्व जीवन को प्रभावित करता है। इस समय व्यक्ति की भावनाएं तूफान की तरह बदलाव लेती हैं। भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव आते हैं। चंद्रमा को मन और मानसिक शांति का कारक माना जाता है, जबकि मायावी ग्रह राहु भ्रम और आकस्मिक घटनाओं का कारक है। पंडित जी बताते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में नक्षत्र हर समय परेशानी का सबब नहीं बनते हैं, जन्मकुंडली में चंद्रमा और राहु की स्थिति के आधार पर शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। जानें आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर किन राशियों को शुभ फल देगा।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र गोचर सकारात्मक समाचार की प्राप्ति करा सकता है। इस समय आपको नौकरी संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने में सफल रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है। इस समय मन स्थिर रहेगा और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। परिवार में खुशियां रहेंगी।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को चंद्र गोचर के प्रभाव से आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। आय के नए साधन बनेंगे और अटके हुए धन की वापसी के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। व्यावसायिक तौर पर आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यापार में मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
तुला राशि:
तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर आर्थिक और व्यावसायिक तौर पर सफलताओं से भरा रह सकता है। इस समय आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। सरकारी तंत्र का पूरा साथ मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। परिवार से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए समय अनुकूल रहेगा।
मकर राशि:
चंद्रमा का गोचर आपके धन की स्थिति में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस समय आपको निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहेंगे। अटके हुए कार्यों को गति मिलने से मानसिक तौर पर राहत महसूस होगी। जीवनसाथी के साथ मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए यह समय अवसरों और संभावनाओं से भरा रह सकता है। चंद्र गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ सकती है और बचत के अवसर भी मिलेंगे। व्यावसायिक तौर पर आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। जो कार्य या पैसा लंबे समय से अटका था वो अब पूरा हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान