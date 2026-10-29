Moon Time: आज यूपी में चांद कितने बजे दिखेगा, जानें लखनऊ, कानपुर, नोएडा प्रयागराज समेत 45 शहरों में कब निकलेगा चांद
Moon Time Karwa Chauth 2026 Chand kab niklega: आज चांद कब निकलेगा? आज करवा चौथ के चांद का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। आज अर्नब तूफान का साया भी मंडरा रहा है, जिसके चलते चांद दिखने थोड़ी देरी हो सकती है।
Moon Time Karwa Chauth 2026 Chand kab niklega : आज चांद कब निकलेगा? आज करवा चौथ के चांद का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। शहर अनुसार चांद निकलने के समय में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। आज अर्नब तूफान का साया भी मंडरा रहा है, जिसके चलते चांद दिखने थोड़ी देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पंचांग के अनुसार, कुछ शहरों में चांद का दीदार 8 बजे से पहले ही हो जाएगा तो कुछ शहरों में 8 बजे के बाद चांद निकल सकता है। ताजा मौसम अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शहरों में चांद दिखाई देने में लगभग 10 से 20 मिनट का फरक देखा जा सकता है। आज के दिन सुहागिनों ने करवा चौथ का निर्जला उपवास रखा है। शाम में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपनी पति की लंबी आयु का वरदान मांगा जाएगा। इस बार करवा चौथ पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ऐसे में शुभ मुहूर्त में पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। पूजन समाप्त कर चंद्रमा को अर्घ्य देने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आज महिलाएं सोलह शृंगार कर शाम में करवा माता की पूजा-अर्चना करेंगी और करवा चौथ की कथा सुनने के बाद चांद निकलने का इंतजार करेंगी। आज रात में चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों और जिलों में चांद कब नजर आएगा और चांद को अर्घ्य देने का मंत्र -
चांद को अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए?
- ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम:
- ॐ सों सोमाय नम:
- ॐ सोमाय नमः
- ओम् चन्द्राय नमः
- ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नम:
आज यूपी में चांद कितने बजे दिखेगा, जानें लखनऊ, कानपुर, नोएडा प्रयागराज समेत 45 शहरों में कब निकलेगा चांद
- लखनऊ 8 बजकर 01 मिनट पर
- कानपुर 8 बजकर 05 मिनट पर
- मथुरा 8 बजकर 25 मिनट पर
- नोएडा 8 बजकर 21 मिनट पर
- प्रयागराज 8 बजकर 11 मिनट पर
- गोरखपुर 7 बजकर 51 मिनट पर
- अयोध्या 8 बजकर 06 मिनट पर
- हरदोई 8 बजकर 13 मिनट पर
- बरेली 8 बजकर 13 मिनट पर
- वाराणसी 8 बजकर 03 मिनट पर
- अलीगढ़ 8 बजकर 20 मिनट पर
- प्रतापगढ़ 8 बजकर 59 मिनट पर
- आगरा 8 बजकर 23 मिनट पर
- अमेठी 8 बजकर 05 मिनट पर
- मिर्जापुर 7 बजकर 59 मिनट पर
- औरैया 8 बजकर 13 मिनट पर
- देवरिया 8 बजकर 02 मिनट पर
- मेरठ 8 बजकर 18 मिनट पर
- बागपत 7 बजकर 41 मिनट पर
- इटावा 8 बजकर 14 मिनट पर
- चित्रकूट 8 बजकर 4 मिनट पर
- सीतापुर 8 बजकर 10 मिनट पर
- रायबरेली 8 बजकर 09 मिनट पर
- एटा 8 बजकर 10 मिनट पर
- मुरादाबाद 8 बजकर 14 मिनट पर
- पीलीभीत 8 बजकर 10 मिनट पर
- फर्रुखाबाद 8 बजकर 11 मिनट पर
- मुजफ्फरनगर 8 बजकर 17 मिनट पर
- सहारनपुर 8 बजकर 16 मिनट पर
- रामपुर 8 बजकर 13 मिनट पर
- झांसी 8 बजकर 27 मिनट पर
- हरदोई 8 बजकर 13 मिनट पर
- अमरोहा 8 बजकर 16 मिनट पर
- मुरादनगर 8 बजकर 20 मिनट पर
- गाजियाबाद 8 बजकर 21 मिनट पर
- बहराइच 7 बजकर 56 मिनट पर
- बलिया 8 बजकर 1 मिनट पर
- बुलंदशहर 7 बजकर 40 मिनट पर
- गाजीपुर 7 बजकर 54 मिनट पर
- हाथरस 7 बजकर 42 मिनट पर
- पीलीभीत 8 बजकर 6 मिनट पर
- शाहजहांपुर 7 बजकर 58 मिनट पर
- सोनभद्र 8 बजकर 9 मिनट पर
- बाराबंकी 8 बजकर 11 मिनट पर
- आजमगढ़ 7 बजकर 59 मिनट पर
करवा चौथ का मंत्र
1- नमः शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभाम्।
प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे॥
2- मम सुख सौभाग्य पुत्र-पौत्रादि सुस्थिर
श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये।
3- ऊँ अमृतांदाय विदमहे कलारूपाय धीमहि तत्रो सोम: प्रचोदयात
4- करकं क्षीरसंपूर्णा तोयपूर्णमयापि वा।
ददामि रत्नसंयुक्तं चिरंजीवतु मे पतिः॥
इति मन्त्रेण करकान्प्रदद्याद्विजसत्तमे।
सुवासिनीभ्यो दद्याच्च आदद्यात्ताभ्य एववा।।
एवं व्रतंया कुरूते नारी सौभाग्य काम्यया।
सौभाग्यं पुत्रपौत्रादि लभते सुस्थिरां श्रियम्।।
देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि मे परमं सुखम।
रूपं देहि, जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि।।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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