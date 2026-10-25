आज चांद कब निकलेगा, जानें 33 शहरों का टाइम, शाम 7:23 बजे से भद्रा रहित समय में रखें खीर
Moon Sharad Purnima Time Moon rise today 2026 : आज भद्रा का प्रभाव भी है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे आज रात खीर कब चांद की रोशनी में रखी जाएगी और चंद्रोदय कब होगा। शहर के अनुसार, चांद निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
Moon Sharad Purnima Time Moon rise today, kheer kab rakhe, शरद पूर्णिमा का चांद : आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीकृष्ण, मां लक्ष्मी की पूजा और आरती के साथ चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की पूजा और खीर का भोग लगाने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा की रात दूध या खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गौर फरमाने वाली बात है कि आज भद्रा का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आज रात खीर कब चांद की रोशनी में रखी जाएगी और चंद्रोदय कब होगा। वहीं, शहर के अनुसार, चांद निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर चांद निकलने का समय और खीर रखने का मुहूर्त क्या रहेगा -
आज चांद कब निकलेगा, जानें 33 शहरों का टाइम, शाम 7:23 बजे से भद्रा रहित समय में रखें खीर
हिंदू पंचांग के अनुसार, आज शरद पूर्णिमा पर रात में 10 बजकर 52 मिनट तक भद्रा रहने वाली है लेकिन पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव तब तक मान्य रहेगा जब तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। आज शाम में 7 बजकर 23 मिनट पर चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा के मेष राशि में गोचर करते ही पृथ्वी पर भद्रा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ऐसे में शाम 7:23 बजे के बाद से चांद की रोशनी में खीर रख सकते हैं और चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं।
चांद निकलने का समय: जानें 33 शहरों का टाइम
- लखनऊ: शाम 4:47 बजे
- दिल्ली: शाम 5:00 बजे
- मुंबई: शाम 5:28 बजे
- पटना: शाम 4:31 बजे
- भोपाल: शाम 5:05 बजे
- नोएडा: शाम 5:00 बजे
- हरिद्वार: शाम 4:55 बजे
- कानपुर: शाम 4:50 बजे
- प्रयागराज: शाम 4:45 बजे
- वाराणसी: शाम 4:40 बजे
- देहरादून: शाम 4:55 बजे
- जयपुर: शाम 5:08 बजे
- अमृतसर: शाम 5:06 बजे
- चेन्नई: शाम 5:04 बजे
- जम्मू: शाम 5:05 बजे
- गया: शाम 4:33 बजे
- रांची: शाम 4:33 बजे
- जमशेदपुर: शाम 4:30 बजे
- कोलकाता: शाम 4:21 बजे
- चंडीगढ़: शाम 4:59 बजे
- सिलीगुड़ी: शाम 4:16 बजे
- इंदौर: शाम 5:12 बजे
- जबलपुर: शाम 4:55 बजे
- नागपुर: शाम 5:01 बजे
- वडोदरा: शाम 5:24 बजे
- रायपुर: शाम 4:50 बजे
- बेंगलुरु: शाम 5:15 बजे
- अहमदाबाद: शाम 5:25 बजे
- हैदराबाद: शाम 5:07 बजे
- राजकोट: शाम 5:34 बजे
- कन्याकुमारी: शाम 5:20 बजे
- गुवाहाटी: शाम 4:03 बजे
- पुणे: शाम 5:25 बजे
धार्मिक मान्यता के अनुसार, साल भर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है, जिससे उसकी किरणें सबसे अधिक ऊर्जावान और शीतल होती हैं। इस रात्रि में चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में अमृत के समान दिव्य औषधीय गुण माने जाते हैं। इसलिए इस रात खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा जाता है, ताकि वह अमृत से युक्त हो जाए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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