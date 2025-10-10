MOON RISE: आज कब निकलेगा चांद, जानें दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत भारत के 23 शहरों का टाइम

MOON RISE TIME KARWA CHAUTH 2025: आज 10 अक्टूबर को सुहागिनों ने सुबह सरगी ग्रहण कर करवाचौथ का व्रत शुरू किया। अपने पति की अच्छी सेहत व दीर्घायु के लिए रात को चंद्रमा देखने के बाद व्रत पूरा किया जाएगा। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा विधि शुरू की जाएगी। मिट्टी से बनाकर गौरा मैया का श्रंगार होगा। करवाचौथ की कथा सुनकर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को देखकर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ेंगी। इसलिए आइए जानते हैं आज के दिन कितने बजे तक चांद का दीदार होगा।