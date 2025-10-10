MOON RISE TIME KARWA CHAUTH 2025 live moon today in India Chand Time Luknow Delhi Punjab UP BIHAR Chandigarh Mumbai MOON RISE: आज कब निकलेगा चांद, जानें दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत भारत के 23 शहरों का टाइम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
MOON RISE TIME KARWA CHAUTH 2025 live moon today in India Chand Time Luknow Delhi Punjab UP BIHAR Chandigarh Mumbai

MOON RISE: आज कब निकलेगा चांद, जानें दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत भारत के 23 शहरों का टाइम

MOON RISE TIME KARWA CHAUTH 2025: पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को करवा चौथ की पूजा शुरू की जाएगी। करवाचौथ की कथा सुनकर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को देखकर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ेंगी।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 06:01 PM
MOON RISE: आज कब निकलेगा चांद, जानें दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत भारत के 23 शहरों का टाइम

MOON RISE TIME KARWA CHAUTH 2025: आज 10 अक्टूबर को सुहागिनों ने सुबह सरगी ग्रहण कर करवाचौथ का व्रत शुरू किया। अपने पति की अच्छी सेहत व दीर्घायु के लिए रात को चंद्रमा देखने के बाद व्रत पूरा किया जाएगा। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा विधि शुरू की जाएगी। मिट्टी से बनाकर गौरा मैया का श्रंगार होगा। करवाचौथ की कथा सुनकर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को देखकर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ेंगी। इसलिए आइए जानते हैं आज के दिन कितने बजे तक चांद का दीदार होगा।

आज कब निकलेगा चांद, जानें दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत भारत के 23 शहरों का टाइम

  1. दिल्ली में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:13 बजे
  2. मुंबई में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:55 बजे
  3. कोलकाता में कब निकलेगा चांद- शाम 07:42 बजे
  4. चेन्नई में चांद कितने बजे निकलेगा- रात्रि 08:38 बजे
  5. देहरादून में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:05 बजे
  6. चंडीगढ़ में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:09 बजे
  7. जयपुर में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:23 बजे
  8. पटना में कब निकलेगा चांद- रात्रि 07:48 बजे
  9. जम्मू में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:11 बजे
  10. गांधीनगर में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:46 बजे
  11. अहमदाबाद में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:47 बजे

  1. शिमला में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:06 बजे
  2. भोपाल में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:26 बजे
  3. लखनऊ में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:02 बजे
  4. कानपुर में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:06 बजे
  5. गोरखपुर में कब निकलेगा चांद- सायंकाल 07:52 बजे
  6. प्रयागराज में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:02 बजे
  7. नोएडा में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:12 बजे
  8. गुरुग्राम में चांद कितने बजे निकलेगा- रात्रि 08:14 बजे
  9. हरिद्वार में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:05 बजे
  10. इंदौर में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:34 बजे
  11. भुवनेश्वर में कब निकलेगा चांद- सायंकाल 07:58 बजे
  12. रायपुर में कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:01 बजे

चांद को अर्घ्य देते समय पढ़ें मंत्र

ॐ सोमाय नमः

ओम् चन्द्राय नमः

ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नम:

ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम:

ॐ सों सोमाय नम:

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं।