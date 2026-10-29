करवा चौथ पर चांद के दीदार में खलल डाल सकती है बारिश, दिल्ली-एनसीआर की महिलाओं के लिए जरूरी खबर
करवा चौथ 2026 पर दिल्ली-NCR में चांद निकलने के समय, बारिश और बादलों के कारण चंद्रमा के दर्शन में होने वाली परेशानी की पूरी जानकारी। जानें दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में चंद्रोदय का समय और अगर बारिश की वजह से चांद न दिखे तो महिलाएं किस तरह अर्घ्य देकर व्रत खोल सकती हैं।
करवाचौथ पर चांद के दीदार का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए मौसम से जुड़ी खबर अहम है। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को मौसम बदलने का अनुमान है। आसमान में बादल छाने के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में शाम को चांद देखने के इंतजार में महिलाओं को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।
अर्नब तूफान के असर से बदलेगा मौसम
चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से देश के कई हिस्सों में मौसम बदला है। इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 अक्टूबर को दिल्ली में आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रह सकता है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।
मौसम विभाग के अनुसार, दिन के अलग-अलग समय पर बारिश हो सकती है। सुबह और दोपहर के अलावा शाम के समय भी मौसम बिगड़ने की संभावना है। हवा की रफ्तार कई जगह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ इलाकों में इससे अधिक तेज झोंके भी चल सकते हैं। ऐसे में करवाचौथ की पूजा और चांद निकलने के समय मौसम पर नजर रखना जरूरी होगा।
क्या करवाचौथ पर नहीं दिखेगा चांद?
करवाचौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शाम को चांद के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। दरअसल, चांद निकलने के समय आसमान में बादल होने से उसे देखने में परेशानी हो सकती है। अगर किसी इलाके में बादलों की मोटी परत छाई रहती है, तो चांद निकलने के बाद भी वह कुछ समय तक नजर नहीं आ सकता।
हालांकि, बारिश और बादलों के पूर्वानुमान के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली-एनसीआर में चांद दिखाई ही नहीं देगा। मौसम की स्थिति अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकती है। कहीं बादल छंटने पर चांद नजर आ सकता है, जबकि किसी दूसरे इलाके में बादलों के कारण इंतजार बढ़ सकता है।
इसलिए चांद निकलने के तय समय को उसके साफ दिखाई देने का निश्चित समय नहीं मानना चाहिए। चांद के उदय का समय और बादलों से उसके ढके रहने की स्थिति दो अलग-अलग बातें हैं।
तापमान में भी आएगी गिरावट
बारिश और बादलों के कारण दिल्ली-NCR में दिन के तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 29 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। इससे पहले दिन के समय तापमान इससे अधिक था।
30 अक्टूबर को भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके बाद 31 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। यानी मौसम में बदलाव का असर केवल करवाचौथ की शाम तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि अगले दिन भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद?
करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शहर के हिसाब से अलग-अलग रहता है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में रात 8 बजकर 17 मिनट पर चांद निकलने का अनुमान है। नोएडा में चंद्रोदय रात 8 बजकर 16 मिनट और गुरुग्राम में रात 8 बजकर 18 मिनट पर हो सकता है। चांद निकलने का समय और उसके साफ दिखाई देने का समय अलग हो सकता है। अगर आसमान में घने बादल छाए रहते हैं, तो चंद्रमा निकलने के बाद भी उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में महिलाओं को कुछ देर इंतजार करना पड़ सकता है।
करवा चौथ पर चांद न दिखे तो ऐसे खोलें व्रत
करवा चौथ पर अगर चंद्रोदय का समय बीतने के बाद भी बादलों के कारण चांद दिखाई नहीं दे रहा है, तो व्रत रखने वाली महिलाएं पहले कुछ देर इंतजार करें। इसके बाद भी चांद के दर्शन न हों, तो अपने शहर के पंचांग में चंद्रोदय का समय और दिशा देख लें।
1. सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा पूरी करें।
2. अपने शहर में चंद्रोदय का निर्धारित समय बीतने के बाद चंद्रमा की दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं।
3. एक लोटे में जल लेकर चंद्रदेव का स्मरण करें और श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दें। इसके बाद पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।
4. इसके बाद भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा के दर्शन करें। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं, इसलिए कुछ परिवार इस स्थिति में शिवजी की पूजा करके व्रत खोलने की परंपरा भी अपनाते हैं।
5. पूजा के बाद अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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