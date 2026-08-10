11 अगस्त से शुक्र, चंद्र गोचर करेगा खूब धमाल, इन 7 राशियों पर होगी धन की बरसात
Moon Rashifal Venus Transit Shukra Horoscope Chandra Gochar : कर्क राशि में चंद्र प्रवेश कर गुरु के साथ युति करेंगे और हस्त नक्षत्र में शुक्र का गोचर होगा। सावन शिवरात्रि पर 2 ग्रहों का गोचर कुछ राशियों को मालामाल बना सकता है।
Moon Rashifal Venus Transit Shukra, शुक्र, चंद्र गोचर राशिफल : कल के दिन चंद्र और शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं तो शुक्र प्रेम, कला और धन के दाता माने जाते हैं। 11 अगस्त के दिन सावन की शिवरात्रि भी है। इस दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुक्र अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 अगस्त को सुबह में 4.42 मिनट पर कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं, शुक्र का नक्षत्र गोचर सुबह में 06:33 मिनट पर हस्त नक्षत्र में होगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्र के नक्षत्र में शुक्र का गोचर 25 अगस्त तक होगा। कर्क राशि में चंद्र प्रवेश कर गुरु के साथ युति करेंगे और गजकेसरी राजयोग का निर्माण भी करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र और शुक्र की बदलती चाल किन राशियों की किस्मत पलट सकती है-
11 अगस्त से शुक्र, चंद्र गोचर करेगा खूब धमाल, इन 7 राशियों पर होगी धन की बरसात
कल शुक्र के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने पर किन राशियों के लिए समय फायदेमंद रहेगा?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र ग्रह का चंद्र के हस्त नक्षत्र में गोचर करना चार राशियों को लाभ देगा। हस्त नक्षत्र में शुक्र का गोचर वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, और मीन राशि के लिए शानदार साबित होगा। कुछ राशियों को अचानक धन लाभ हो सकता है। किसी पुरानी डील से लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सम्मान में वृद्धि होगी।
कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर करने से 6 राशियों के लिए समय लाभकारी साबित होगा। मन के कारक चंद्रमा का गोचर मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, और मीन राशि को लाभ देगा। मां के साथ रिश्ते में सुधार होगा। करियर में नए मौके मिलेंगे। कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी।
शुक्र गोचर का शुभ प्रभाव कैसे पाएं?
शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने या प्रसन्न करने के लिए ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे चावल, दूध, इत्र, वस्त्र और शृंगार का समान दान से भी शुक्र की कृपा पा सकते हैं।
चंद्र गोचर का शुभ प्रभाव कैसे पाएं?
चंद्र ग्रह को मजबूत बनाने या प्रसन्न करने के लिए ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सोमवार का व्रत रखें। शिव भगवान की विधिवत उपासना करें। सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। माता का सम्मान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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