कल सूर्य, चंद्र गोचर कर्क राशि में, सूर्य ग्रहण पर 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

कल सूर्य, चंद्र गोचर कर्क राशि में, सूर्य ग्रहण पर 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
Moon Rashifal Solar Eclipse Horoscope 2026: सूर्य ग्रहण में चार राशियों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण पर सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में विराजमान रहने से किन राशियों को सावधान रहना होगा -
Moon Rashifal Solar Eclipse Horoscope 2026, सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र गोचर : कल के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल की सावन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन कर्क राशि में ग्रहों के राजा सूर्य और मन के कारक चंद्र ग्रह दोनों विराजमान रहने वाले हैं। ज्योतिष की दृष्टि में सूर्य ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती है। सूर्य ग्रहण लगने पर कुछ राशियों को जीवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक ही राशि में सूर्य और चंद्रमा के विराजमाने रहने से सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो कर्क राशि में लग रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य ग्रहण में चार राशियों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण पर सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में विराजमान रहने से किन राशियों को सावधान रहना होगा -
कल सूर्य, चंद्र गोचर कर्क राशि में, सूर्य ग्रहण पर 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
वृषभ राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?
सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। र्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। धन हानि होने की संभावना है। सेहत भी खराब हो सकती है।
सिंह राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?
सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक नहीं माना जा रहा है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
कर्क राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?
सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर कर्क राशि वालों के लिए फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। आर्थिक जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। नेगेटिव फील कर सकते हैं। बेवजह का स्ट्रेस लेने से बचें।
कुंभ राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?
सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। काम को पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं। सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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