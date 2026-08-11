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कल सूर्य, चंद्र गोचर कर्क राशि में, सूर्य ग्रहण पर 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Moon Rashifal Solar Eclipse Horoscope 2026: सूर्य ग्रहण में चार राशियों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण पर सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में विराजमान रहने से किन राशियों को सावधान रहना होगा -  

Moon Rashifal Solar Eclipse Horoscope Surya chandra gochar kark rashi me kal se 4 rashiyo ki bdhegi tension
सूर्य ग्रहण पर सूर्य-चंद्र गोचर राशिफल

Moon Rashifal Solar Eclipse Horoscope 2026, सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र गोचर : कल के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल की सावन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन कर्क राशि में ग्रहों के राजा सूर्य और मन के कारक चंद्र ग्रह दोनों विराजमान रहने वाले हैं। ज्योतिष की दृष्टि में सूर्य ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती है। सूर्य ग्रहण लगने पर कुछ राशियों को जीवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक ही राशि में सूर्य और चंद्रमा के विराजमाने रहने से सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जो कर्क राशि में लग रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य ग्रहण में चार राशियों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण पर सूर्य और चंद्रमा के एक ही राशि में विराजमान रहने से किन राशियों को सावधान रहना होगा -

कल सूर्य, चंद्र गोचर कर्क राशि में, सूर्य ग्रहण पर 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

वृषभ राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?

सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। र्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। धन हानि होने की संभावना है। सेहत भी खराब हो सकती है।

सिंह राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?

सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक नहीं माना जा रहा है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

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कर्क राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?

सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर कर्क राशि वालों के लिए फायदेमंद नहीं माना जा रहा है। आर्थिक जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। नेगेटिव फील कर सकते हैं। बेवजह का स्ट्रेस लेने से बचें।

कुंभ राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा?

सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्र का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। काम को पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं। सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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