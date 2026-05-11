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मीन राशि में चंद्र-शनि कल से, 14 मई तक कुंभ समेत ये राशियां रहें बेहद सावधान

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Moon Rashifal Saturn Transit 2026: कुछ ही घंटों के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इसलिए चंद्रमा का मीन गोचर कुछ राशियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

मीन राशि में चंद्र-शनि कल से, 14 मई तक कुंभ समेत ये राशियां रहें बेहद सावधान

Moon Rashifal Saturn Transit 2026, शनि-चंद्र युति : इस समय शनि मीन राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में हैं। कुछ ही घंटों के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति होती है, तो इसे विष योग कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 12 मई को शाम में 07:24 मिनट पर चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे और 14 मई की रात तक विराजेंगे। मीन राशि में शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इसलिए चंद्रमा का मीन गोचर कुछ राशियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

मीन राशि में चंद्र-शनि कल से, 14 मई तक कुंभ समेत ये राशियां रहें बेहद सावधान

मीन राशि

  • यह गोचर आपकी अपनी ही राशि में हो रहा है। इसलिए असर आप पर भी पड़ेगा।
  • सावधान रहें। मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है।
  • बनते हुए काम आखिरी वक्त पर अटक सकते हैं।
  • इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर न लें।
  • भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बेस्ट रहेगा।

कुंभ राशि

  • आपकी राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है और चंद्रमा का दूसरे भाव (धन भाव) में होना मुश्किल पैदा कर सकता है।
  • पैसों के लेन-देन में भारी नुकसान हो सकता है।
  • परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर बहस छिड़ सकती है।
  • अपनी कड़वी बातों पर कंट्रोल रखें और निवेश करने से बचें।

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मकर राशि

  • मकर राशि वालों के लिए शनि-चंद्र की चाल पराक्रम में कमी ला सकती है।
  • भाई-बहनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है।
  • काम में मेहनत के बावजूद क्रेडिट न मिलने से मन उदास रहेगा।
  • आलस से बचें और शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें।

कन्या राशि

  • शनि की सातवीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिससे सातवां भाव प्रभावित होगा।
  • बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है।
  • सेहत में गिरावट, खासकर पेट या पैरों में तकलीफ हो सकती है।
  • पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट रहें और सेहत को इग्नोर न करें।

बुरा प्रभाव कम करने के लिए क्या करें?

  1. हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि का दुष्प्रभाव कम होता है।
  2. शिव जी की उपासना करें। चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जाप करें।
  3. काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करना फायदेमंद रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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