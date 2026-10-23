गुरु की राशि में मिले शनि और चंद्रमा, अगले 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे?

shani chandra yuti meen rashi: आज से मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति बनी है। यह दोनों ग्रह मिलकर विष योग का निर्माण कर रहे हैं। जानें आपके लिए अगले तीन दिन कैसे रहेंगे।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर गए हैं और 25 अक्टूबर को दोपहर में मेष राशि में जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं। ऐसे में मीन राशि में चंद्रमा और शनि की युति बन रही है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु की मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति को ज्योतिष में 'विष योग' कहा जाता है। जब शनि और चंद्रमा का मिलन होता है, तो यह सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। कुछ राशियों को करियर, धन, व्यापार, सेहत और प्रेम-संबंधों सकारात्मक परिणाम मिलते हैं जबकि कुछ राशि वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जानें मीन राशि में शनि-चंद्रमा युति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए इस समय खर्च की अधिकता रह सकती है। खर्च में वृद्धि होने से कर्ज की स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा या सीने में विकार संभव है। व्यापारिक रूप से भी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को आय के साधनों की प्राप्ति होगी और पुराने स्रोतों से भी रुपए-पैसे आते रहेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अपनों में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार के लिए अच्छा समय है। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों को इस समय मान-हानि का सामना करना पड़ सकता है। सीने में विकार संभव है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। इस समय यात्रा करने से बचें। व्यापार में उठा पटक रह सकती है। आय से अधिक खर्च बना रह सकता है।

सिंह राशि: सिंह राशि के लिए इस समय एक खराब स्थिति का निर्माण होगा। धन हानि के संकेत हैं, इसलिए जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लें। व्यावसायिक तौर पर परेशानियां रह सकती हैं। संबंधों में उलझनें या परेशानी बढ़ सकती हैं। गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें।

कन्या राशि: शनि-चंद्रमा के प्रभाव से कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ विवाद हो सकता है। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, लेकिन अनबन के संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा लेकिन खर्च की अधिकता रह सकती है। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है।

तुला राशि: तुला राशि वालों के सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों को प्रेम और संतान से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। प्रेम में उतार-चढ़ाव रहेगा। मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। काम का बोझ रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में दरार आ सकती है। इसलिए अपनी वाणी और शब्दों पर संयम रखें।

धनु राशि: धनु राशि वाले किसी बड़े गृह कलह के शिकार हो सकते हैं। अपनों के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव रह सकता है। धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला फिलहाल के लिए टाल दें। व्यापार में संघर्ष की स्थिति रहेगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है।

मकर राशि: मकर राशि का पराक्रम रंग लाएगा लेकिन पराक्रम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी दिख रहा है। इस समय वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी महत्वपूर्ण फैसले को धैर्य और संयम के साथ लेना समझदारी रहेगी। धन से जुड़ा फैसला न लें।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को धन हानि के संकेत हैं। इस समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों का लेनदेन नहीं करें। निवेश में शीघ्र लाभ के अवसर दिखें तो फौरन फैसला लेने से बचें। परिवार में उथल-पुथल रह सकती है। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए।

मीन राशि: मीन राशि वाले नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं। यह ऊर्जा प्रेम और संतान को प्रभावित करेगी। इस समय कार्यों में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी। जीवनसाथी और संतान का साथ मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। मन चाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।