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27 या 28 अगस्त राखी कब बंधेगी, सावन पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण 2026

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Moon Eclipse Chandra grahan in India Raksha bandhan 2026: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन है। चंद्र ग्रहण का सूतक लगभग नौ घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोगों में राखी मुहूर्त और त्योहार पर ग्रहण के प्रभाव को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है।

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रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा?

Moon Eclipse Chandra grahan in India Raksha bandhan 2026, रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव : इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सावन में लगने वाला है। सावन की पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। इस साल श्रवण पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण को ‘’ब्लड मून'' के नाम से जाना जाएगा। यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन भी मनाया जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक लगभग नौ घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोगों में राखी के मुहूर्त और त्योहार पर ग्रहण के प्रभाव को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल, रक्षा बंधन का मुहूर्त, ग्रहण का प्रभाव-

27 या 28 अगस्त राखी कब बंधेगी, सावन पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण 2026

कब शुरू होगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण?

भारतीय समय के अनुसार, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की सुबह से शुरू हो जाएगा। 28 अगस्त के दिन सुबह में 6 बजकर 53 मिनट से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। ग्रहण का समापन दोपहर में 12 बजकर 32 मिनट पर होगा।

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब शुरू होगा?

अमूमन तौर पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक काल 27 अगस्त को रात 9:53 मिनट से शुरू हो जाएगा।

राखी किस दिन बंधेगी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, श्रवण मास की पूर्णिमा में भद्रा रहित मुहूर्त में राखी बांधने की परंपरा है। इस साल 27 अगस्त को सुबह में 5:38 मिनट से पूर्णिमा शुरू हो रही है, जो 28 अगस्त को सुबह में 06:18 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में 27 अगस्त के दिन राखी बांधना उत्तम रहेगा।

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रक्षा बंधन पर राखी बांधने का मुहूर्त क्या रहेगा ?

27 अगस्त को राखी बांधने के लिए 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं।

पहला मुहूर्त- शाम 6:03 मिनट से 06:15 मिनट तक

दूसरा मुहूर्त- शाम 8:55 मिनट से 11:03 मिनट तक

क्या रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा?

नहीं, रक्षा बंधन के त्योहार पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा तो न तो ग्रहण का प्रभाव रहेगा और नहीं सूतक काल मान्य होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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