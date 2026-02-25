Hindustan Hindi News
March festival list: मार्च के महीने में त्योहारों की बहार, होली, चंद्र ग्रहण, शीतला सप्तमी, होली भाई दूज मार्च में

Feb 25, 2026 03:22 pm IST
March 2026 festivals Holi 2026: मार्च का महीना बहुत से व्रत और त्योहारों को लिए हुएहैं। इस महीने की शुरुआत ही व्रत और त्योहार से हो रही है। इस महीने में सबसे पहले प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि से लेकर होलिका दहन और रंगों वाली होली होगी

मार्च का महीना बहुत से व्रत और त्योहारों को लिए हुएहैं। इस महीने की शुरुआत ही व्रत और त्योहार से हो रही है। इस महीने में सबसे पहले प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि से लेकर होलिका दहन और रंगों वाली होली होगी, इससे पहले 3 मार्च को चंद्रग्रहण लगेगा। इस ग्रहण को भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इसका सूतक काल मान्य होगा और यह भारत में दिखेगा। 2 मार्च को होलिका दहन और इस बार 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। इसी महीने हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होने जा रही है। इसे पंचांग के अनुसार हिन्दु नव वर्ष कहा जाता है।

हिन्दु नववर्ष भी इसी महीने लगेगा और चैत्र नवरात्र भी होंगे शुरू

नव वर्ष के साथ ही 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। 19 मार्च से गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होगी। 26 को महा अष्टमी और 27 मार्च को नवमी तिथि पड़ रही है। चैती छठ की शुरुआत 22 मार्च से होगी। 22 मार्च को नहाय-खाए के साथ चैत्र छठ पूजा की शुरुआत होगी। 23 मार्च को खरना, 24 मार्च को संध्या अर्घ्य और 25 मार्च उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन और पारण होगा। शीतला अष्टमी, कामदा एकादशी आदि है।

मार्च के व्रत और त्योहार

2 मार्च फाल्गुन चौमासी चौदस

होलिका दहन 3 मार्च वसंत पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण,

फाल्गुन पूर्णिमा 4 मार्च- होली, चैत्र महीने का आरंभ,

हिंदू धर्म का नया साल शुरू 6 मार्च - भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी

8 मार्च- रंग पंचमी 10 मार्च शीतला सप्तमी

11 मार्च- शीतला अष्टमी, बसोड़ा, कालाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक)

15 मार्च - कृष्ण नृसिंह द्वादशी, पापमोचिनी एकादशी

16 मार्च, प्रदोष व्रत

17 मार्च - मासिक शिवरात्रि

18 मार्च - दर्श अमावस्या

19 मार्च -युगादी, गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि

20 मार्च झूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन

21 मार्च मत्स्य जयंती, गौरी पूजा, गणगौर

22 मार्च- चैत्र छठ नहाय-खाय, वासुदेव चतुर्थी

23 मार्च 2026, खरना, लक्ष्मी पंचमी

24 मार्च संकन्द षष्ठी, संध्या अर्घ्य

25 मार्च चैत्र नवरात्र सप्तमी, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य, पारण

26 मार्च रामनवमी, महातारा जयंती, अष्टमी व्रत

27 मार्च रामनवमी 29 मार्च कामदा एकादशी, वामन द्वादशी

30 मार्च प्रदोष व्रत (शुक्ल)

31 मार्च महावीर जयंती

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
