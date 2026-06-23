Monthly Panchang: देवशयनी एकादशी, चतुर्मास, गुरु पूर्णिमा, गुप्त नवरात्रि, पढ़ें आषाढ़ मास के व्रत
Ashadh Month:आषाढ़ मास शुरु होने वाला है। इस मास में देवशयनी एकादशी, चतुर्मास और गुप्त नवरात्रि आदि व्रत और त्योहार आते हैं। यहां पढ़ें इस महीने के व्रत और त्योहार
आषाढ़ मास दान और जप के लिए बहुत खास माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शिवजी की पूजा का भी विधान है। इस महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके अलावा अन्न का दान और धन का दान करना उत्तम है। इस महीने देवशयनी एकादशी आती है जिस दिन से देव सो जाते हैं। इसके बाद देव चार महीने बाद जागेंगे। तब तक चतुर्मास रहेगा। जप-तप और ध्यान के लिए चतुर्मास बहुत शुभ है। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि भी हैं, जो देवियों की गुप्त साधना के लिए बहुत खास माने जाते हैं। यहां आप इस वीक के प्रमुख व्रत और त्योहार की तारीख जान सकते हैं।
आषाढ़ माह की एकादशी
आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी दो एकादशी आती हैं। योगिनी एकादशी योगीराज श्रीकृष्ण के लिए मनाई जाती है और देवशयनी एकादशी पर देव सो जाते हैं। इस दिन से चतर्मास लग जाते हैं। योगिनी एकादशी 10 जुलाई और देवशयनी एकादशी 24 जुलाई की है।
आषाढ़ माह की द्वादशी
आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी 11 जुलाई और वासुदेव द्वादशी 25 जुलाई 2026 को है।
आषाढ़ माह अमावस्या
आषाढ़ मास की अमावस्या 14 जुलाई को है। इसके अगले दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं।
आषाढ़ माह पूर्णिमा
आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन गुरु को सम्मान दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा इस साल 29 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी।
आषाढ़ माह 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची
आषाढ़ माह की शुरुआत- 30 जून 2026
कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी - 3 जुलाई 2026
श्री कालभैरव कालाष्टमी आषाढ़- 7 जुलाई 2026
योगिनी एकादशी- 10 जुलाई 2026
आषाढ़ रवि प्रदोष व्रत- 12 जुलाई 2026
आषाढ़ मासिक शिवरात्रि- 12 जुलाई 2026
आषाढ़ अमावस्या- 14 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि- 15 जुलाई 2026
आषाढ़ चंद्र दर्शन- 15 जुलाई 2026
कर्क संक्रान्ति- 16 जुलाई 2026
आषाढ़ विनायक चतुर्थी- 17 जुलाई 2026
आषाढ़ स्कंद षष्ठी- 19 जुलाई 2026
आषाढ़ मासिक दुर्गाष्टमी- 21 जुलाई 2026
देवशयनी एकादशी- 25 जुलाई 2026
गौरी व्रत प्रारंभ- 25 जुलाई 2026
वासुदेव द्वादशी- 25 जुलाई 2026
आषाढ़ रवि प्रदोष व्रत- 26 जुलाई 2026
जयापार्वती व्रत- 27 जुलाई 2026
कोकिला व्रत- 28 जुलाई 2026
गुरु पूर्णिमा- 29 जुलाई 2026
गौरी व्रत समाप्त- 29 जुलाई 2026
आषाढ़ पूर्णिमा व्रत- 29 जुलाई 2026
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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