मासिक अंक राशिफल: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना?

अंक 2 और 11 के प्रभाव में बीतने वाले नवंबर महीने में मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के करियर, धन, लव लाइफ और सेहत पर क्या असर पड़ेगा? पढ़ें विस्तृत मासिक अंक राशिफल।

नवंबर 2026 का महीना अंक ज्योतिष के अनुसार 2 अंक के प्रभाव में रहेगा। इस अंक का संबंध चंद्रमा से माना जाता है, जो मन, भावनाओं, रिश्तों और आपसी तालमेल का कारक है। ऐसे में यह महीना जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय अपनों की बात समझने और सोच-विचार के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में सहयोग, परिवार में बातचीत और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।

मूलांक 1: दूसरों की सलाह से मिलेगी सफलता किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। नवंबर में आपको अपने कामकाज में दूसरों का सहयोग लेना होगा। आप अपनी क्षमता के दम पर फैसले लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस महीने किसी सहकर्मी का सुझाव आपकी योजना को बेहतर बना सकता है। कार्यक्षेत्र में मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार के सदस्यों की बातों को भी महत्व दें। सेहत के लिहाज से काम के बीच आराम और पर्याप्त नींद जरूरी रहेगी।

मूलांक 2: रिश्तों में बढ़ेगा आपसी तालमेल किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। नवंबर आपके लिए खास रह सकता है। बातचीत का तरीका और दूसरों की भावनाएं समझने की क्षमता कार्यक्षेत्र में फायदा दिलाएगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा और पुराने अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी बातचीत से गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। मानसिक शांति के लिए नियमित टहलें और जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें।

मूलांक 3: नए काम और संपर्कों से मिलेगा लाभ किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। नवंबर में आपकी समझदारी और बातचीत करने की कला काम आएगी। मीडिया, शिक्षा, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नए लोगों के साथ संपर्क बनाना भी फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो, तो उसे टालने के बजाय शांति से बातचीत करें। सेहत के लिए खानपान का ध्यान रखें और मोबाइल या स्क्रीन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से बचें।

मूलांक 4: बदलाव के साथ आगे बढ़ना होगा किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस महीने आपको काम करने के पुराने तरीकों में बदलाव करना पड़ सकता है। हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के बजाय जरूरत के हिसाब से खुद को ढालें। कार्यक्षेत्र में लचीलापन रखने से फायदा मिलेगा। घर में खर्च और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखने के साथ दूसरों की राय भी सुनें। लगातार काम करने से थकान बढ़ सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम जरूर करें।

मूलांक 5: अधूरे काम पूरे करने पर दें ध्यान किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। नवंबर में आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। नई चीजें सीखने और आजमाने का उत्साह रहेगा, लेकिन एक साथ कई काम शुरू करने से बचें। जिस जिम्मेदारी को हाथ में लें, उसे पूरा करने पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में घूमने-फिरने और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। सेहत के लिए नियमित दिनचर्या बनाएं और बार-बार उसमें बदलाव ना करें।

मूलांक 6: परिवार और जिम्मेदारियों पर रहेगा जोर किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। नवंबर में परिवार और कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दफ्तर में सहकर्मियों की मदद करने और साझा कामों में भागीदारी से आपकी पहचान मजबूत होगी। घर में सुखद माहौल रहेगा और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि, दूसरों की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। मनपसंद कामों के लिए भी समय निकालें। इससे मन प्रसन्न रहेगा और थकान कम होगी।

मूलांक 7: अनुभवी लोगों की सलाह आएगी काम किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। नवंबर में किसी विषय को गहराई से समझने की आपकी आदत काम आएगी। कार्यक्षेत्र में अकेले फैसले लेने के बजाय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा। इससे आपको काम की नई दिशा मिल सकती है। परिवार में शांत माहौल में बातचीत करने से रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। सेहत के लिए मानसिक आराम जरूरी है। किताबें पढ़ने, खुली हवा में टहलने और समय पर सोने की आदत अपनाएं।

मूलांक 8: आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी से बचें किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। नवंबर में आपको करियर और आर्थिक मामलों में धैर्य रखना होगा। तरक्की के लिए लगातार मेहनत करें, लेकिन तुरंत परिणाम की उम्मीद ना रखें। पैसों से जुड़े फैसले लेने से पहले अपनी बचत और आने वाले खर्चों का हिसाब जरूर लगाएं। किसी को उधार देने से पहले पूरी जानकारी लें। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। काम के दबाव में भोजन और नींद की अनदेखी ना करें।

मूलांक 9: मददगार स्वभाव से बनेगी पहचान किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। नवंबर में आपका सहयोगी स्वभाव कार्यक्षेत्र में लोगों का भरोसा जीत सकता है। टीम के साथ मिलकर काम करने और जरूरत पड़ने पर दूसरों को सही दिशा दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक मामलों में मददगार बनने के साथ अपने बजट का भी ध्यान रखें। प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां बातचीत से दूर करने की कोशिश करें। सेहत के लिहाज से अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें और खुद के लिए भी समय निकालें।