Hindi Newsधर्म न्यूज़monthly numerology 1-30 September 2025 ank jyotish ank shastra ank rashifal mulank 1-9 future predictions

मासिक अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? पढ़ें विस्तृत अंकराशि

Numerology: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा….

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 04:56 PM
Monthly Numerology (1-30) September 2025 : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा। जानें कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना...

मूलांक 1- मूलांक 1 वालों को इस माह में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। मन अशांत रहेगा। मानसिक शांति के लिए योगा या ध्यान करें। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव होगा। आय के अप्रत्याशित मार्गों से धन लाभ होगा, लेकिन खर्चों की भी अधिकता रहेगी। इस माह में परिवार का साथ मिलेगा। हालांकि प्रेमी के साथ अनबन हो सकती है।

मूलांक 2- मूलांक 2 वालों के लिए ये माह शुभ रहने वाला है। करियर ग्रोथ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। मन शांत रहेगा। फैमिली या फ्रेंड्स के यहां धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस माह आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

मूलांक 3- सितंबर का महीना मूलांक 3 वालों को मिलेजुल फल देगाा। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। माता का सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन मेहनत भी अधिक करनी होगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकता से बचें। प्रेमी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें।

मूलांक 4- मूलांक 4 वालों के लिए ये माह शुभ कहा जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन-संपदा में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। घर में सुख-शांति और खुशहाली का माहौल होगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। प्रेमी का भरपूर साथ मिलेगा।

मूलांक 5- सितंबर का महीना मूलांक 5 वालों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन प्रेमी से अनबन हो सकती है। इस समय शांत रहें और धैर्य से सभी काम करें। भावनाओं में थोड़ा उतार-चढ़ाव संभव है। आय में वृद्धि के नए मार्ग बनेंगे लेकिन खर्चे भी अधिक होंगे। इस समय महत्वपूर्ण फैसले न लें।

मूलांक 6- मूलांक 6 वालों के लिए यह माह बेहद शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। घर में खुशियां आएंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। इस माह ज्वलेरी या कपड़ों की खरीदारी संभव है। पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। लव लाइफ में भी सुखद पलों का अनुभव करेंगे।

मूलांक 7- मूलांक 7 वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। क्रोध से बचें। वाद-विवाद न करें। कार्यों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। धन लाभ के योग बनेंगे। माता के सहयोग से भी धन लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। यह माह आपके लिए मिलाजुला रहेगा।

मूलांक 8- मूलांक 8 वालों को इस माह सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वाद-विवाद से दूर रहें। व्यापार में सावधान रहें। भावुकता से बचें और धैर्य बनाए रखें। शैक्षिक कार्यों में विघ्न-बाधा आ सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा दें। कार्यों का ज्यादा तनाव ना लें और अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। इस माह में खर्च की अधिकता भी रहेगी। खर्च सोच-समझकर ही करें।

मूलांक 9- मूलांक 9 वालों के लिए ये माह सामान्य रहेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। क्रोध से बचें। प्रेमी से विवाद होने पर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। आपका मन शांत रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आय में वृ्द्धि के योग बनेंगे और धन का आवक भी बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।