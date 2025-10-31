Hindustan Hindi News
मासिक अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? पढ़ें विस्तृत अंकराशि

संक्षेप: Numerology: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा….

Fri, 31 Oct 2025 04:11 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Monthly Numerology (1-30) November 2025 : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा। जानें कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना…

मूलांक 1- नवंबर का महीना आपके लिए गति और बदलाव लेकर आया है। कामकाज में नई शुरुआतें होंगी और पुराने अटके कामों में सुधार दिखेगा। दफ्तर या बिज़नेस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। परिवार में भी आपकी राय को अहमियत मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस बनाकर चलें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस थकान से बचें। रिश्तों में नयापन आएगा, जिससे मन खुश रहेगा। महीने के आख़िर में कोई अच्छी ख़बर मिलने की संभावना है।

मूलांक 2- यह महीना भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा रहेगा। कई बार मन ज्यादा संवेदनशील रहेगा। काम में थोड़ा धैर्य रखना होगा, वरना जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। परिवार में समझदारी दिखाने की ज़रूरत होगी। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा। रचनात्मक काम या कला से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। महीने के मध्य में कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। सेहत सामान्य है, बस नींद पूरी रखें।

मूलांक 3- महीना प्रगति और योजना का है। दिमाग में कई नई बातें आएंगी, और उनमें से कुछ पर आप अमल भी करेंगे। कामकाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा। वरिष्ठों का साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें। परिवार में सहयोग रहेगा, खासकर पिता या बड़े भाई से फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सेहत में सुधार रहेगा। कुल मिलाकर, यह महीना आगे बढ़ने और अपनी दिशा तय करने वाला रहेगा।

मूलांक 4- यह महीना थोड़ा मेहनत वाला है। जो काम आसान लग रहे थे, उनमें भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। दफ्तर में कुछ देरी या रुकावटें संभव हैं। हालांकि, आपकी लगन सब संभाल लेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घर-परिवार में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन किसी के साथ मतभेद से बचें। सेहत में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। महीने के आख़िर में राहत मिलेगी। यह समय “धीरे लेकिन स्थिर” बढ़ने का है।

मूलांक 5- महीना बदलावों से भरा रहेगा। नए अवसर मिलेंगे, और कुछ पुराने कामों में सुधार भी होगा। जो लोग मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। यात्रा का योग बन रहा है। परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से यह महीना ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी में फैसले न लें। सेहत सामान्य रहेगी, बस तनाव से दूर रहें। महीने के अंत में कोई नया प्लान बन सकता है जो आने वाले समय में फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6- यह महीना रिश्तों और भावनाओं से जुड़ा रहेगा। परिवार और पार्टनर को समय देने की जरूरत होगी। काम में थोड़ी ढिलाई दिख सकती है, लेकिन सहयोगियों की मदद से सब संभल जाएगा। आर्थिक रूप से स्थिति ठीक रहेगी, पर निवेश सोच-समझकर करें। कला, संगीत या डिजाइन जैसे क्षेत्रों के लोगों के लिए समय शुभ रहेगा। सेहत में संतुलन रखें। खानपान और नींद का ध्यान ज़रूरी है। महीने का दूसरा हिस्सा हल्का और सहज रहेगा।

मूलांक 7- आपके लिए यह महीना आत्ममंथन और बदलावों का रहेगा। कई बातें मन में चलेंगी, लेकिन जवाब अंदर से ही मिलेगा। कामकाज में धीमी गति रहेगी, फिर भी नए अवसर धीरे-धीरे बनेंगे। आर्थिक मोर्चे पर सोच-समझकर कदम उठाएं। परिवार में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी है। यात्रा या नया प्रोजेक्ट आने वाले समय का संकेत देगा। सेहत में मन की शांति बनाए रखना ज़रूरी है। यह महीना अंदरूनी मजबूती बढ़ाने वाला है।

मूलांक 8- यह महीना मेहनत और परिणाम का मेल लेकर आया है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें अब नतीजे दिख सकते हैं। काम में स्थिरता आएगी, और आर्थिक पक्ष भी बेहतर होगा। परिवार में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी बड़े फैसले से पहले सोचें। सेहत में सुधार रहेगा। महीने के अंत में किसी बड़ी जिम्मेदारी का संकेत है। यह महीना मेहनत के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा।

मूलांक 9- आपके लिए यह महीना ऊर्जावान रहेगा। मन में नई योजनाएं बनेंगी। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे। काम में तेजी आएगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। सेहत में थोड़ी गर्मी या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं। महीने के अंत तक किसी नए मौके या प्रस्ताव का रास्ता खुल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

