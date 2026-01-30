मासिक अंकराशि: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना?

संक्षेप: Numerology: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा….

Monthly Numerology (1-28) February 2026 : ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा। जानें कैसा रहेगा आपके लिए फरवरी का महीना…

मूलांक 1: फरवरी का महीना आपके जीवन में तेजी और बदलाव लेकर आ रहा है। कामकाज के मोर्चे पर नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं और जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें अब सुधार नजर आएगा। दफ्तर या बिज़नेस में आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा और आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। परिवार के मामलों में आपकी राय को अहमियत मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, हालांकि खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस जरूरत से ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है। रिश्तों में नयापन आएगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। महीने के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

मूलांक 2: यह महीना भावनाओं के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। छोटी-छोटी बातों पर मन ज्यादा सोच सकता है। कामकाज में धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। परिवार में समझदारी से काम लेने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। रचनात्मक क्षेत्र, कला या लेखन से जुड़े लोगों के लिए अच्छे मौके बन सकते हैं। महीने के मध्य में कोई पुराना रिश्ता या संपर्क फिर से जुड़ सकता है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नींद पूरी न होने से थकान महसूस हो सकती है।

मूलांक 3: यह महीना आगे बढ़ने और सही योजना बनाने का है। आपके दिमाग में कई नए विचार आएंगे और उनमें से कुछ पर आप अमल भी करेंगे। कामकाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, खासतौर पर पिता या बड़े भाई से लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपकी दिशा और लक्ष्य को मजबूत करने वाला साबित होगा।

मूलांक 4: फरवरी का महीना थोड़ा मेहनत भरा रह सकता है। जो काम आसान लग रहे थे, उनमें भी ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। दफ्तर में कुछ रुकावटें या देरी संभव हैं, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य हालात संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। परिवार में माहौल ठीक रहेगा, बस किसी बात पर अनावश्यक बहस से बचें। सेहत के लिहाज से थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। महीने के आखिरी दिनों में राहत मिलेगी। यह समय धीरे-धीरे लेकिन मजबूत कदमों से आगे बढ़ने का है।

मूलांक 5: यह महीना बदलाव और नए अवसरों से भरा रहेगा। कई पुराने कामों में सुधार होगा और नए मौके भी सामने आएंगे। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। सेहत सामान्य रहेगी, बस मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें। महीने के अंत में कोई नया प्लान बन सकता है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा।

मूलांक 6: फरवरी का महीना रिश्तों और भावनाओं पर फोकस करने वाला रहेगा। परिवार और जीवनसाथी को समय देना जरूरी होगा। कामकाज में थोड़ी सुस्ती आ सकती है, लेकिन सहयोगियों की मदद से सब संभल जाएगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। कला, संगीत, डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है। सेहत में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। खानपान और नींद पर ध्यान दें। महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा सहज और सुकून भरा रहेगा।

मूलांक 7: यह महीना आत्ममंथन और अंदरूनी बदलावों का संकेत देता है। कई सवाल मन में चलेंगे, लेकिन उनके जवाब आपको खुद के भीतर ही मिलेंगे। कामकाज में गति थोड़ी धीमी रह सकती है, फिर भी नए अवसर धीरे-धीरे बनेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। परिवार में थोड़ी दूरी या गलतफहमी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी रहेगी। यात्रा या कोई नया प्रोजेक्ट आने वाले समय की दिशा तय करेगा। मानसिक शांति बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। यह महीना आपको अंदर से मजबूत बनाने वाला है।

मूलांक 8: यह महीना मेहनत और उसके परिणाम दोनों लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से किसी काम या प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, उन्हें अब उसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। करियर में स्थिरता आएगी और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। परिवार का माहौल ठीक रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। महीने के अंत में किसी बड़ी जिम्मेदारी या नए रोल का संकेत मिल सकता है। यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा।

मूलांक 9: जनवरी का महीना ऊर्जा और जोश से भरा रहेगा। आपके भीतर नई योजनाएं बनेंगी और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। कामकाज में तेजी आएगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में उत्साह और गर्माहट बनी रहेगी। सेहत के लिहाज से कभी-कभी थकान या गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। महीने के अंत तक किसी नए मौके या प्रस्ताव का रास्ता खुल सकता है।