October Horoscope: अक्टूबर का महीना किन राशियों के लिए रहेगा लकी, पढ़ें अक्टूबर का राशिफल

October Horoscope: ग्रहों की चाल से ही मासिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से अक्टूबर का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकरी रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है।

October Horoscope: ग्रहों की चाल अक्टूबर में कुछ ऐसी रहने वाली है, जिससे कई राशियों पर प्रभाव होगा। एक नहीं गुरु से लेकर बुध, शुक्र, शनि, मंगल, सूर्य सभी बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ग्रहों की चाल से अक्टूबर का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकरी रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अक्तूबर की शुरुआत बुध ग्रह के उदय से हो रही है। 2 अक्तूबर को बुध कन्या राशि में उदित होंगे, इसके बाद 3 अक्तूबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 9 अक्तूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्तूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे। 27 अक्तूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस ग्रह गोचरों से मिथुन, वृश्चिक, मीन, कर्क राशि वालों को खास लाभ होगा।

अक्टूबर में कौन सी राशियां लकी

अक्टूबर में मीन राशि वालों को काफी राहत मिलेगी, दरअसल शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी इसी महीने हो रहा है। इसलिए इस राशि के लोगों के लिए रहात का समय है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन आगम के साधन बन रहे हैं। इस राशि के लोगों को इनकम में लाभ के योग हैं। नौकरी और बिजनेस दोनों की स्थिति में आपके लिए लाभ बनने के योग है।

कर्क राशि वालों को धन, शिक्षा, संतान और भाग्य से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे मिलेंगे।



ग्रह गोचर से कौन सी राशियां होगीं प्रभावित बुध तुला राशि वालों को लाभ देंगे। पर्सनल लाइफ में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो लोग कम्युनिकेशन के बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान लाभ मिल सकता है।

शुक्र का प्रभाव कन्या राशि वालों की आर्थिक लाइफ पर होगा। इस दौरान कन्या राशि वालों को प्लानिंग बनाकर चलना होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में चैलेंज आ सकते हैं।

सूर्य के तुला राशि में जानें से कई राशियों के लिए थोड़ी दिक्कत वाला समय रहेगा। लेकिन खासकर तुला राशि के लोगों को कॉन्फिडेंस हाई रखना होगा। नौकरी में सहयोग करें।